 У 2021 році Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів зовнішніх боргів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Новини

У 2021 році Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів зовнішніх боргів

Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів боргів іноземним кредиторам цього року, підрахували у міністерстві фінансів.

Зовнішні борги України складають майже 6 мільярдів доларів

Зовнішні борги України складають майже 6 мільярдів доларів

Україні протягом 2021 року необхідно виплатити 5,88 мільярда доларів за зовнішніми боргами в еквіваленті і 418,8 мільярда гривень за внутрішніми боргами. Про це свідчать дані міністерства фінансів України, повідомляє інформагенція "Українські новини" у понеділок, 11 січня.

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Тому, враховуючи поточний курс НБУ, у 2021 році за держборгом України необхідно виплатити 585,13 мільярда гривень в еквіваленті. Пік платежів припадає на вересень - 20,37 мільярда гривень за внутрішнім держборгом, і 81,4 мільярда гривень, або 2,9 мільярда доларів за зовнішнім держборгом.

У червні необхідно виплатити 59,7 мільярда гривень за внутрішнім боргом та 17,11 мільярда гривень, або 0,6 мільярда доларів за зовнішнім боргом. Також понад 70 мільярдів гривень необхідно виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами в березні.

Між тим у 2022 році Україна повинна буде виплатити 136,2 мільярда гривень за внутрішнім боргом та 129,65 мільярда гривень за зовнішнім держборгом в еквіваленті.

Як повідомлялося раніше, Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,7 мільярда доларів в 2021 році. Згідно з нинішнім графіком, в поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ 1 154,694 мільярда СПЗ (спецправа запозичення).За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,67 мільярда доларів.

Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі майже 50,68 мільярда СПЗ, а вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 мільярда СПЗ.Найбільші виплати призначено на 12 березня і 13 вересня - по 295,5 мільярда СПЗ. Останні платежі в поточному році заплановані на 1 листопада - 43 мільярди СПЗ.

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