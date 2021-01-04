 Річні доходи українського держбюджету за 2020 рік перевищили заплановані | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.01.2021

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Економіка

Річні доходи українського держбюджету за 2020 рік перевищили заплановані

Упродовж 2020 року до державної скарбниці України надійшло більше коштів, ніж очікувалося спочатку. Надходження до бюджету також значно перевищили показник попереднього року, запевняють у мінфіні.

Доходи державного бюджету України в 2020 році перевищили заплановані

Міністерство фінансів України повідомило про перевиконання дохідної частини державного бюджету в 2020 році. Інформацію про це оприлюднив у понеділок, 4 січня, сайт українського мінфіну, де наводяться оперативні дані Державної казначейської служби України (ДКСУ). Згідно з ними, упродовж 2020 року до державного бюджету надійшло 1,075 трильйона гривень, що на 1,5 відсотка перевищує запланований показник і на 7,7 відсотка - показник попереднього року.

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Водночас загальний фонд держбюджету отримав 877,6 мільярда гривень надходжень, що на 2,2 відсотка вище за заплановані показники, кажуть у мінфіні.

Бюджет усе одно дефіцитний

Вищі доходи дозволили скоротити дефіцит бюджету України за минулий рік. Він становив 215,5 мільярда гривень, що на 59 мільярдів менше за закладений плановий дефіцит загального фонду бюджету, наголошують у мінфіні. Водночас фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за 2020 рік становили 621,5 мільярда гривень, ідеться в повідомленні відомства.

Українська влада звітує про перевиконання дохідної частини бюджету попри те, що коронавірусна криза негативно відбилася на рівні економічного зростання в Україні в 2020 році. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозують падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками четвертого кварталу 2020 року на три відсотки. За підсумками року там очікують падіння економіки на 4,8 відсотка.

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