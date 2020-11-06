Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що в 2021 році економічне зростання в Україні сягне близько п'яти відсотків. Про економічні очікування українського уряду Шмигаль повідомив у суботу, 26 грудня, в дописі в соцмережі Facebook.

"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5 відсотків", - написав Шмигаль. За словами очільника українського уряду, для цього "є все необхідне".

Шмигаль каже про виконання держбюджету

Говорячи про цьогорічні показники економічної діяльності, Шмигаль повідомив, що ще станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету було виконано на 100 відсотків. Крім того, він висловив сподівання, що до кінця поточного року "доходи бюджету буде суттєво перевиконано". "У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 мільярдів гривень", - стверджує Шмигаль.

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Прем'єр запевнив, що держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема, щодо фінансування капітальних видатків. "На єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 мільярдів гривень, і це - абсолютний рекорд на цю дату", - похизувався керівник уряду.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 15 грудня проєкт держбюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни передбачає зростання ВВП на 4,6 відсотка, а також річну споживчу інфляцію на рівні 7,3 відсотка.