Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив у четвер, 26 листопада, що його відомство контролює ситуацію з виконанням державного бюджету. "Я хочу всіх відразу заспокоїти, що ніякої катастрофи або якогось апокаліпсису немає і не відбудеться. Ми ситуацію контролюємо. Ми знаємо, як і яким чином справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною. Ситуація дійсно складна. Ви прекрасно розумієте, що пандемія не є чимось звичним, що можна передбачити і спрогнозувати", - заявив Марченко під час брифінгу.

Того ж дня міністр повідомив, що Міжнародний валютний фонд не розглядає виділення надзвичайного фінансування для України. "Мова йде про те, чи зверталися ми за emergency finance. Це фінансування, коли у держави дійсно є проблема. Ми це питання розглядали в зв'язку з чинною ситуацією", - сказав він. При цьому Марченко зазначив, що МВФ готовий працювати з Україною за поточною програмою. "У вас є програма, і ми готові в ній працювати. Ми не розглядаємо для вас emergency finance", - процитував Марченко відповідь МВФ.

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Також міністр прогнозує перевиконання доходів держбюджету-2020 на 10 мільярдів гривень. "До кінця року доходи будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень", - сказав міністр. За його словами, держбюджет-2020 передбачає надходження шести мільярдів доларів від міжнародних фінансових організацій."Зараз недонадійшло понад три мільярди... через неприйняття низки необхідних законів", - підкреслив Марченко.

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Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що державний бюджет цього року буде виконано.