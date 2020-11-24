 Шмигаль впевнений у виконанні державного бюджету на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Новини

Шмигаль впевнений у виконанні державного бюджету на 2020 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд забезпечить усі виплати у поточному році. За його словами, Кабмін не виключає запровадження карантину на зимові свята.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 25 листопада, висловив упевненість у виконанні державного бюджету на 2020 рік. "До кінця року бюджет буде повністю виконано, й уряд повною мірою забезпечить всі виплати для людей", - сказав прем'єр під час засідання уряду.

Шмигаль нагадав, що станом на 24 листопада Державною податковою службою вже виконано річні індикативні показники по доходах загального фонду державного бюджету. При річному розписі 458,3 мільярда гривень за такими платежами, закріпленими за податковою службою, до загального фонду держбюджету вже надійшло 462,9 мільярда гривень. Це, за його словами, - 101 відсоток або перевиконання бюджету на 4,5 мільярда гривень.

Уряд готовий до карантину на зимові свята

Також Шмигаль повідомив, що уряд України готується до можливого запровадження карантину на зимові свята. "Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - зазначив прем'єр, відкриваючи засідання уряду.

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Утім, Денис Шмигаль уточнив, що за ініціативою президента уряд розробив програми підтримки економіки та розраховує на підтримку парламенту. "Учора президент України Володимир Зеленський розповів про важливі ініціативи підтримки людей і бізнесу, якщо буде посилено карантин. Наголошу: ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема, до можливого запровадження карантину на зимові свята", - зазначив Шмигаль.

При цьому, за його словами, обсяг програми фінансової допомоги бізнесові у випадку його закриття під час карантину становитиме 10 мільярдів гривень. Як очікують, фінансовою підтримкою підприємцям у розмірі до восьми тисяч гривень зможуть скористатися близько мільйона українців.

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