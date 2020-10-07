Зеленський представив пакет з підтримки бізнесу під час карантину

До Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

8 тисяч гривень допомоги ФОПам

Відповідно до законопроєктів, фізичні особи-підприємці (ФОП) та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

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"Якщо ви - ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав’ярню, або найманий працівник, і вас звільняють, бо кав’ярня закривається, то ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - сказав Зеленський. Президент пояснив, що для отримання такої допомоги необхідно зробити три прості кроки: зайти у застосунок "Дія", ввести короткі дані та номер банківської картки. "Далі - перевірка даних, і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку", - зазначив президент України.

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За словами Зеленського, допомогу за цією програмою зможуть отримати понад мільйон громадян, а її загальний обсяг становитиме майже 10 мільярдів гривень.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць. "Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", - пообіцяв Зеленський.

Компенсація ЄСВ підприємствам

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників. На це планується виділити майже 1,5 мільярда гривень для близько 120 тисяч юридичних осіб. Крім того, передбачаються податкові канікули.

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При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Зеленський також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

"Це - матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це - компенсації з часткового безробіття", - повідомив президент України.

Планують використати кошти Фонду боротьби з COVID-19

Анонсований Володимиром Зеленським новий пакет допомоги бізнесу пропонується профінансувати з Фонду боротьби з COVID-19. Про це в коментарі агентству новин "Інтерфакс-Україна" 24 листопада повідомив радник президента України Олег Устенко.

"Ідеться про можливість використати кошти Фонду боротьби з COVID-19, там є гроші", - сказав Устанко. За його словами, Зеленський обговорив із міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, тож у разі затвердження цю програму буде профінансовано. "Мінфін знає і Мінфін упевнений, що в змозі виконати те, про що говорить президент у своєму влозі", - зазначив Устенко.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада запроваджено "карантин вихдного дня". Кілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежувальних заходів, якщо "карантин вихідного дня" не спрацює при стримуванні коронавірусної інфекції.

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