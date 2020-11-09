В Україні з 14 листопада запроваджують "карантин вихідного дня"

В Україні буде запроваджено карантин вихідного дня. Про це в середу, 11 листопада, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Після ухвалення постанови він почне діяти. Із цих вихідних і попередньо діятиме до 30 листопада", - сказав він на засіданні уряду.

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Шмигаль каже про неможливість повного локдауну

За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також відзначив, що уряд намагався знайти баланс. "Ми не здатні витримати повний локдаун, тому ми знаходимо варіанти, баланс... Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з "помаранчевим рівнем", - сказав він.

Шмигаль також додав, що уряду готовий підтримати підприємців, оскільки нові обмеження будуть "неприємними та болісними" для ресторанної, розважальної та культурної сфер бізнесу. Програми підтримки при цьому будуть включати компенсацію заробітної плати робітників через простій, можливість визнання "карантину вихідного дня" форс-мажором та продовження програми доступних кредитів "5-7-9" тощо.

Що передбачає карантин

З 14 листопада в Україні запроваджується "карантин вихідного дня", який передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

Також на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку 1 відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників.

Акція протесту під Кабінетом міністрів України

Своє рішення уряд України ухвалював на тлі акції протесту "Маю право працювати" під стінами будівлі Кабінету Міністрів. Акцію організували в Українській ресторанній асоціації. В ній взяло участь декілька сотень людей, які вимагали на запроваджувати в Україні карантин вихідного дня.