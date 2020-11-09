 В Україні з 9 листопада лікуватимуть лише пацієнтів із COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Новини

В Україні з 9 листопада лікуватимуть лише пацієнтів із COVID-19

Українські клініки припиняють проводити планові операції, переходять лише на лікування ургентних випадків і пацієнтів із COVID-19.

В Україні лікуватимуть лише пацієнтів із COVID-19, планові операції скасовують

В Україні лікуватимуть лише пацієнтів із COVID-19, планові операції скасовують

Українські клініки з понеділка, 9 листопада, припиняють приймати на планові операції, переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і, винятково, хворих на коронавірус", - сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад із регіонами України.

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Другий етап реагування на COVID-19

Ляшко повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення COVID-19. "Ми продовжуємо розгортати та збільшувати кількість ліжок у наших медзакладах, які госпіталізуватимуть хворих із коронавірусною інфекцією. Наразі поставлено завдання терміново збільшити замість запланованих 50 тисяч ліжок, готових приймати хворих із COVID-19, до 80 тисяч ліжок", - сказав він.

Ляшко повідомив, що впродовж місяця 80 відсотків ліжок, підготовлених для прийому пацієнтів із COVID-19, будуть забезпечені киснем. "Упродовж місяця будуть забезпечені киснем 80 відсотків ліжок. Це буде 60 тисяч ліжок. Вони будуть забезпечені киснем шляхом закупівлі кисневих концентраторів, про що вже є домовленість, також буде додатково розгорнуто мережу забезпечення киснем у медзакладах", - сказав він.

Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів

Ляшко також заявив, що Україна має уникнути розгортання тимчасових госпіталів для пацієнтів із COVID-19 у пристосованих приміщеннях.

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"Закликаю всіх виконувати санітарні норми, носити маски та дотримуватися фізичної дистанції, щоб в Україні не знадобився третій етап реагування на епідемію, щоб нам не довелося розгортати госпіталі в пристосованих приміщеннях", - сказав він.

"Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб система охорони здоров'я не зазнала колапсу. Ми це можемо зробити лише тоді, коли виконуватимемо протиепідемічні норми. Прошу з розумінням ставитися до протиепідемічних заходів, які впроваджує уряд", - закликав Ляшко.

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