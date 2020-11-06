Коронавірус в Україні: 8687 нових випадків, 1100 госпіталізованих

Станом на ранок понеділка, 9 листопада, за добу, що минула, в Україні виявлено 8687 випадків інфікування коронавірусом. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у Facebook.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321). Також за останню добу госпіталізовано - 1100 осіб, летальних випадків - 115, одужали - 2 277 людей", - повідомив очільник українського міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (748), у Харківській області (717), Запорізькій області (683), на Житомирщині (636) та на Київщині (590).

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Рекордний тиждень захворюваності на COVID-19

7 листопада Степанов повідомив про те, що в Україні вчергове був побитий рекорд за кількістю виявлених нових інфікувань коронавірусом. Станом на ранок того дня цифра становила 10746 випадків.

Втім, протягом тижня, що минає, рекорди фіксувалися декілька разів. Так, 5 листопада в Україні виявили 9850 нових випадків захворювання, 4 листопада - 9524. Також 6 листопада добова кількість жертв коронавірусу вперше перетнула позначку у 200 померлих.

Загалом кількість інфікованих від початку епідемії в Україні становить 469018 осіб, 8565 осіб за цей час померли від COVID-19. При цьому 209143 людей одужали від хвороби.

В Україні діє нове епідемічне зонування

6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні. Воно почалло діяти з 9 листопада та буде чинним два тижні.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній" зоні опинився ще один обласний центр - Запоріжжя. Також там залишилася решта обласних центрів, які вже перебували у переліку: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Київ, натомість, залишатиметься у "помаранчевій" зоні. Також у "помаранчевій" зоні перебуватимуть усі райони і населені пункти, які не увійшли до "червоного" переліку.

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