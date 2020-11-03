 Глава МОЗ України Степанов застеріг щодо можливого колапсу медичної системи в грудні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Новини

Глава МОЗ України Степанов застеріг щодо можливого колапсу медичної системи в грудні

Попри поки що відносно стабільну ситуацію з кількістю ліжок для інфікованих коронавірусом, у разі збереження нинішніх темпів поширення COVID-19 вже в грудні може статися колапс медсистеми, вважає Максим Степанов.

Глава МОЗ України Максим Степанов

Вже в грудні цього року ситуація з коронавірусом може стати критичною, вважає міністр Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключає можливості колапсу медичної системи України вже у грудні цього року через різке зростання числа випадків інфікування коронавірусом. Про це Степанов заявив у ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle, оприлюдненому у четвер, 5 листопада.

Відповідаючи на запитання кореспондентки DW, Степанов вказав на постійне зростання кількості випадків зараження коронавірусом, що спостерігається останнім часом в Україні. "Я впевнений, що цього тижня ми подолаємо позначку в 10 тисяч (випадків інфікування COVID-19. - Ред.)",  - сказав урядовець. За даними міністра, колапс медичної системи настане тоді, коли фіксуватиметься 20 тисяч нових випадків у день, а це може статися вже наступного місяця. Якщо зростання темпів поширення пандемії розвиватиметься "у такому ураганному режимі, як воно розвивається зараз, то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі", визнав міністр.

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Брак ліжок, а особливо медперсоналу

На тлі цього Степанов зазначив, що "потужності медичної системи саме з точки зору госпіталізації на сьогоднішній день це 52 тисячі ліжок". А натепер в лікарнях перебуває більше 28 тисяч пацієнтів з COVID-19, додав міністр.

Утім, на думку Степанова, головною проблемою тут стануть не ліжка, адже це питання можна вирішити шляхом створення мобільних шпиталів. "У нас є інша межа, яка має назву медичні працівники. Це лікарі й середній медичний персонал", - визнав Степанов.

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Ліжка з підведеним киснем

У розмові з DW міністр пояснив ситуацію з ліжками в лікарнях з підведеним до них киснем для апаратів штучного дихання (ШВЛ). "Зазвичай підведений кисень у нас був фактично тільки в реанімаціях. Так було 29 років. (…) Зараз ми за шість місяців все це відновлюємо в такому авральному режимі. (…), на кінець серпня у нас було 8800 ліжок з киснем. Натепер 19774 ліжка з підведеним киснем", - розповів урядовець.

Нагадаємо, в Україні за даними РНБО зафіксовано загалом понад 430,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, 7924 пацієнтів померли, майже 185 тисяч одужали.

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