 У МОЗ України немає точної статистики одужань від COVID-19 - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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У МОЗ України немає точної статистики одужань від COVID-19 - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (фото з архіву)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. Про це він сказав під час селекторної наради із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 26 жовтня.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, Степанов у відповідь на запитання Зеленського про достовірність статистики хворих і видужалих після COVID-19 повідомив, що не отримує усіх цифр, оскільки багато людей переживають хворобу на самоізоляції. "Міністерство охорони здоров'я ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не потрібен", - цитує Степанова пресслужба президента.

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Різні темпи "одужань" від коронавірусу в різних областях

Слід зазначити, що на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України різні регіони демонструють дуже різну динаміку одужань від COVID-19. Так, якщо за останню добу у Києві від хвороби офіційно одужали п'ятеро осіб, то у Тернопільській області ця цифра становила одразу 169 пацієнтів. При цьому кількість виявлених за добу інфікувань відрізняється не так масштабно - 308 і 211 відповідно.

Загалом, згідно з офіційними даними, в Україні з початку епідемії було виявлено 348924 випадки зараження коронавірусом, померли 6464 людини, в яких підтвердили  інфікування. Водночас слова Степанова поставили під сумнів інформацію щодо загальної кількості одужань від коронавірусної інфекції та активних випадків, яка, за даними РНБО, становить 142537 і 199923 відповідно.

Більше 5000 нових випадків COVID-19 за добу

За добу, що минула, в Україні виявили 5426 нових підтверджених випадки інфікування коронавірусом, а 73 людини померли від хвороби. Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (478), Одеській (348), Житомирській (345), Львівській (335), Чернівецькій (323) областях та у Києві (308).

Також з понеділка, 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

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