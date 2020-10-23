 В Україні зафіксували понад 5 тисяч заражень коронавірусом за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

В Україні зафіксували понад 5 тисяч заражень коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 5426 нових заражень за добу, 73 людини померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Одеській, Львівській областях та у Києві.

В Україні зафіксували понад 5 тисяч заражень коронавірусом за добу

В Україні зафіксували понад 5 тисяч заражень коронавірусом за добу

В Україні за добу зафіксували 5426 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у понеділок, 26 жовтня. За минулу добу померли 73 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1029 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (478), Одеській (348), Житомирській (345), Львівській (335), Чернівецькій (323) областях та у Києві (308).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували майже 349 тисяч випадків інфікування, 6464 людини з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. За даними на сайті РНБО, одужали понад 142 тисяч пацієнтів, водночас активних хворих налічується майже 200 тисяч.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517.

З 26 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування в Україні. У "червоній" зоні - вже 10 обласних центрів. 

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