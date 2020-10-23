 Карантин в Україні: у ″червоній″ зоні вже 10 обласних центрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Новини

Карантин в Україні: у "червоній" зоні вже 10 обласних центрів

Після оновлення епідемічного зонування в Україні в "червону" зону потрапили Миколаїв і Рівне. Київ залишається в "помаранчевій" зоні.

Співробітники швидкої медичної допомоги у Олександрівській лікарні у Києві

Співробітники швидкої медичної допомоги у Олександрівській лікарні у Києві

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в п'ятницю, 23 жовтня, оновила епідемічне зонування в Україні, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

У "червоній" зоні епіднебезпеки залишилися Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та Суми. Також до цієї зони з обласних центрів потрапили Миколаїв і Рівне. Таким чином, загальна кількість обласних центрів у зоні найвищої епідемічної небезпеки сягнула десяти.

Нове зонування почне діяти з опівночі понеділка, 26 жовтня. Такі епідемічні рівні встановлено на 14 днів.

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Київ залишається у "помаранчевій" зоні.

У Київській області до "червоної" зони потрапили Бориспіль і Бориспільський район, Васильків, Обухів і Обухівський район. Київ, за словами Немчінова, залишається у "помаранчевій" зоні.

На засіданні комісії до "червоної" зони було віднесено також усю підконтрольну українському уряду частину Луганської області, Слов'янський район Донецької області та низка населених пунктів і районів у ще 14 регіонах України.

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Рекорд нових випадків COVID-19 три дні поспіль

Вже третій день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість виявлених нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, 23 жовтня повідомили про 7517 нових випадків інфікування  за останню добу, днем раніше - 7053, а 21 жовтня - про 6719 випадків.

Найбільше нових інфікувань фіксують у Києві, Харківській та Одеській області.

Нагадаємо, уряд на засіданні 13 жовтня встановив нові критерії для визначення "червоної" зони, а також продовжив адаптивний карантин до кінця року.

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