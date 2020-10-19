 Коронавірус: ″Укрзалізниця″ припинила продаж квитків у низці населених пунктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Коронавірус: "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у низці населених пунктів

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься.

Укрзалізниця припинила продаж квитків у низці міст

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у низці міст

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з понеділка, 19 жовтня, припинило продаж квитків на станціях в Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Дунаївцях, Здолбунові, Волочиську, Дубно, Славуті-1, Волочиську та ім. Т. Шевченка. Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", квитки припиняють продавати через рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На вказаних станціях не продаватимуться квитки, зокрема, на потяги сполученнями Київ-Чернівці, Одеса-Чернівці, Київ-Івано-Франківськ, Львів-Одеса, Харків-Трускавець, Київ-Львів тощо. 

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"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка без посадки пасажирів. Висадка проводитиметься за встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківськ, Тернопіль і Хмельницький включені у "червону зону" епідемічної небезпеки. 

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