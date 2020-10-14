Коронавірус: Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України у п'ятницю, 16 жовтня, оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон. До "червоної" зони увійшли країни з вищим, ніж в Україні (176,5), показником нових випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Всього у ньому 44 країни. До "червоної" зони включені і країни, з яких відсутні надійні дані щодо кількості заражень та тестів.

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У "червоній" зоні є й країни-сусідки України. Зокрема, із "зеленої" на "червону" перетворилися Словаччина і Румунія, такою ж залишається Молдова. Також у цьому списку присутні серед інших Чехія, Ізраїль, Бельгія, Нідерланди, Франція, Великобританія, Словенія, Іспанія, США, Швейцарія.

Натомість до країн "зеленої" зони увійшли серед інших Грузія, Австрія, Індія, Хорватія, Канада, Швеція, Італія, Греція, Німеччина, Туреччина, Японія, Єгипет. Також у цьому списку сусідні з Україною Польща, Угорщина, Росія і Білорусь.

Нагадаємо, при прибутті в Україну з країн, що включені до "червоної" зони, необхідно піти на 14-денну самоізоляцію, яку можна припинити у разі негативного тесту на коронавірус. При прибутті з країн "зеленої" зони самоізоляція не потрібна.

За останню добу в Україні офіційно підтвердили рекордні 5992 нові випадки зараження коронавірусом, 106 людей, у яких зафіксували зараження, померли.

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