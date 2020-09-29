Повторне зараження коронавірусом: наскільки висока ймовірність?

Пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але деякі уроки з неї людство вже засвоїло. Нам довелося змиритися з тим, що питань про SARS-CoV-2 більше, ніж відповідей: наприклад, досі з точністю не вдалося встановити тривалість життя вірусу на поверхнях різних предметів, точні симптоми при зараженні або наявність імунітету після перенесеної хвороби.

І все ж кожне нове повідомлення про дії коронавірусу, кожне нове дослідження вселяє надію на те, що вченим вдалося дізнатися ще трохи більше. Не стало винятком і дослідження, результати якого нещодавно були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet. У ньому був детально проаналізований п'ятий на даний момент офіційно підтверджений випадок повторного зараження SARS-CoV-2: пацієнт був знову інфікований за кілька тижнів після того, як уже перехворів COVID-19.

Повторне захворювання протікало важче, ніж перше

25-річний житель Невади, про якого йшлося у дослідженні, як пише The Lancet, протягом 48 днів був інфікований двома різними штамами коронавірусу. Вперше у нього діагностували SARS-CoV-2 у квітні, молода людина пішла на карантин, після чого було зроблено два ПЛР-тести з негативним результатом.

У червні тест на коронавірус знову виявився позитивним, при цьому вдруге перебіг захворювання був набагато важчим і супроводжувалося високою температурою, головним болем, запамороченням, кашлем, нудотою і розладом шлунка. Пацієнтові знадобилася госпіталізація і киснева підтримка, йдеться у матеріалі.

Автори дослідження дійшли висновку, що інфікування SARS-CoV-2 і перенесене захворювання COVID-19, можливо, не гарантують вироблення повного імунітету. Тому вони рекомендують незалежно від отриманих раніше результатів тестів на коронавірус вживати профілактичних заходів для запобігання зараженню - первинного або повторного.

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Причини повторного інфікування поки що не зрозумілі

"Нам ще багато чого невідомо про дію вірусу SARS-CoV-2 і реакції імунної системи, але отримані нами відомості говорять про те, що перенесене захворювання COVID-19 не обов'язково дає захист від повторного зараження", - говорить Марк Пандорі - співробітник лабораторії з питань громадської охорони здоров'я в університеті Невади і провідний автор дослідження.

Пандорі зазначає, що він і його колеги досліджували лише один випадок повторного зараження, тому отримані результати не дозволяють зробити висновок про універсальність. "Необхідні подальші дослідження, - підкреслює вчений, - хоча інформація про те, що людина може вдруге заразитися коронавірусом, повинна допомогти зрозуміти, як на нього реагує імунна система.

Чи є схожість між випадками повторного зараження?

Геноми зразків вірусу SARS-CoV-2 пацієнта з Невади були секвеновані у квітні і червні 2020 року. З'ясувалося, що між ними є істотні генетичні відмінності. Це дозволило припустити, що пацієнт був заражений двома різними інфекціями SARS-CoV-2, йдеться у дослідженні.

У дітей зараження коронавірусів протікає в основному безсимптомно

До випадку пацієнта з Невади по всьому світу були офіційно підтверджені чотири повторних зараження SARS-CoV-2: у Бельгії, Нідерландах, Гонконгу і Еквадорі, але тільки у пацієнта з Еквадору захворювання вдруге протікало важче, ніж за першої інфекції. "Потрібно проводити більше досліджень, щоб зрозуміти, як довго може зберігатися імунітет у людей, які зазнали впливу SARS-CoV-2, і чому в деяких випадках повторне захворювання протікає важче", - вказує Пандорі.

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Що могло стати причиною важких симптомів?

Автори дослідження висувають кілька гіпотез, що пояснюють важче протікання повторного захворювання. За однією з них, пацієнт удруге міг зазнати дуже високого вірусного навантаження, яке викликало більш сильнішу реакцію, або ж зіткнутися з більш вірулентною версією вірусу.

Симптоми при повторному зараженні можуть бути важчими

Інша гіпотеза полягає в тому, що причиною важких симптомів при другому зараженні могло стати антитілозалежне посилення інфекції (Antibody-Dependent-Enhancement, ADE) - механізм, за якого віруси використовують імунну систему для ще ефективнішого і масового ураження організму. Це явище вчені вже фіксували при бета-коронавірусу SARS-CoV і інших захворюваннях, таких як лихоманка Денге.

За умов ADE, вірус використовує антитіла "господаря" як "троянського коня": інфекційно підсилюючі антитіла, зв'язуючись з вірусом, не борються з ним, а забезпечують його повніше поглинання клітиною, сприяючи, таким чином, його розмноженню.

Нарешті, ще одним поясненням могла б стати можливість одночасного зараження пацієнта відразу двома штамами вірусу. Це означало б, що другий штам залишився непоміченим при першому дослідженні в квітні. А до червня організм повністю поборов перший штам.

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Повторних захворювань може бути набагато більше

Автори дослідження закликають не забувати про те, що у розглянутому ними випадку повторного інфікування, як і в чотирьох інших задокументованих випадках, йдеться про пацієнтів з явними симптомами COVID-19. Існує ймовірність, що багато первинних і/або повторних заражень коронавірусом протікають безсимптомно, і тому залишаються непоміченими.

Марк Пандорі вважає, що лабораторії по всьому світу недостатньо часто проводять комплексне геномне секвенування вірусу в пацієнтів, хворих COVID-19, і це "обмежує можливості дослідників і системи охорони здоров'я з діагностики та відстеження генетичної різноманітності вірусу".

Статтю у The Lancet прокоментувала імунологиня Єльського університету Акіко Івасаки. "Чим більше випадків повторного зараження стануть відомі, тим краще наукове співтовариство зможе зрозуміти, як працює захист і як часто природні інфікування вірусом SARS-CoV-2 сприяють досягненню цього рівня імунітету", - вважає вона. Ця інформація, за її словами, стане ключовою для розуміння того, які вакцини зможуть забезпечити індивідуальний і колективний імунітет.