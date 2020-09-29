 Повторне зараження коронавірусом: наскільки висока ймовірність? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.10.2020

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Світ

Повторне зараження коронавірусом: наскільки висока ймовірність?

Наразі у світі зафіксовано п'ять випадків повторного інфікування SARS-CoV-2. Вчені продовжують вивчати механізм взаємодії коронавірусу та імунітету людини. Питань все ще більше, ніж відповідей.

Соціальна дистанція і носіння захисних масок залишаються основними заходами захисту

Соціальна дистанція і носіння захисних масок залишаються основними заходами захисту від коронавірусу

Пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але деякі уроки з неї людство вже засвоїло. Нам довелося змиритися з тим, що питань про SARS-CoV-2 більше, ніж відповідей: наприклад, досі з точністю не вдалося встановити тривалість життя вірусу на поверхнях різних предметів, точні симптоми при зараженні або наявність імунітету після перенесеної хвороби.

І все ж кожне нове повідомлення про дії коронавірусу, кожне нове дослідження вселяє надію на те, що вченим вдалося дізнатися ще трохи більше. Не стало винятком і дослідження, результати якого нещодавно були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet. У ньому був детально проаналізований п'ятий на даний момент офіційно підтверджений випадок повторного зараження SARS-CoV-2: пацієнт був знову інфікований за кілька тижнів після того, як уже перехворів COVID-19.

Повторне захворювання протікало важче, ніж перше

25-річний житель Невади, про якого йшлося у дослідженні, як пише The Lancet, протягом 48 днів був інфікований двома різними штамами коронавірусу. Вперше у нього діагностували SARS-CoV-2 у квітні, молода людина пішла на карантин, після чого було зроблено два ПЛР-тести з негативним результатом.

У червні тест на коронавірус знову виявився позитивним, при цьому вдруге перебіг захворювання був набагато важчим і супроводжувалося високою температурою, головним болем, запамороченням, кашлем, нудотою і розладом шлунка. Пацієнтові знадобилася госпіталізація і киснева підтримка, йдеться у матеріалі.

Автори дослідження дійшли висновку, що інфікування SARS-CoV-2 і перенесене захворювання COVID-19, можливо, не гарантують вироблення повного імунітету. Тому вони рекомендують незалежно від отриманих раніше результатів тестів на коронавірус вживати профілактичних заходів для запобігання зараженню - первинного або повторного.

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Причини повторного інфікування поки що не зрозумілі

"Нам ще багато чого невідомо про дію вірусу SARS-CoV-2 і реакції імунної системи, але отримані нами відомості говорять про те, що перенесене захворювання COVID-19 не обов'язково дає захист від повторного зараження", - говорить Марк Пандорі - співробітник лабораторії з питань громадської охорони здоров'я в університеті Невади і провідний автор дослідження.

Пандорі зазначає, що він і його колеги досліджували лише один випадок повторного зараження, тому отримані результати не дозволяють зробити висновок про універсальність. "Необхідні подальші дослідження, - підкреслює вчений, - хоча інформація про те, що людина може вдруге заразитися коронавірусом, повинна допомогти зрозуміти, як на нього реагує імунна система.

Чи є схожість між випадками повторного зараження?

Геноми зразків вірусу SARS-CoV-2 пацієнта з Невади були секвеновані у квітні і червні 2020 року. З'ясувалося, що між ними є істотні генетичні відмінності. Це дозволило припустити, що пацієнт був заражений двома різними інфекціями SARS-CoV-2, йдеться у дослідженні.

У дітей зараження коронавірусів протікає в основному безсимптомно

У дітей зараження коронавірусів протікає в основному безсимптомно

До випадку пацієнта з Невади по всьому світу були офіційно підтверджені чотири повторних зараження SARS-CoV-2: у Бельгії, Нідерландах, Гонконгу і Еквадорі, але тільки у пацієнта з Еквадору захворювання вдруге протікало важче, ніж за першої інфекції. "Потрібно проводити більше досліджень, щоб зрозуміти, як довго може зберігатися імунітет у людей, які зазнали впливу SARS-CoV-2, і чому в деяких випадках повторне захворювання протікає важче", - вказує Пандорі.

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Що могло стати причиною важких симптомів?

Автори дослідження висувають кілька гіпотез, що пояснюють важче протікання повторного захворювання. За однією з них, пацієнт удруге міг зазнати дуже високого вірусного навантаження, яке викликало більш сильнішу реакцію, або ж зіткнутися з більш вірулентною версією вірусу.

Симптоми при повторному зараженні можуть бути важчими

Симптоми при повторному зараженні можуть бути важчими

Інша гіпотеза полягає в тому, що причиною важких симптомів при другому зараженні могло стати антитілозалежне посилення інфекції (Antibody-Dependent-Enhancement, ADE) - механізм, за якого віруси використовують імунну систему для ще ефективнішого і масового ураження організму. Це явище вчені вже фіксували при бета-коронавірусу SARS-CoV і інших захворюваннях, таких як лихоманка Денге.

За умов ADE, вірус використовує антитіла "господаря" як "троянського коня": інфекційно підсилюючі антитіла, зв'язуючись з вірусом, не борються з ним, а забезпечують його повніше поглинання клітиною, сприяючи, таким чином, його розмноженню.

Нарешті, ще одним поясненням могла б стати можливість одночасного зараження пацієнта відразу двома штамами вірусу. Це означало б, що другий штам залишився непоміченим при першому дослідженні в квітні. А до червня організм повністю поборов перший штам.

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Повторних захворювань може бути набагато більше

Автори дослідження закликають не забувати про те, що у розглянутому ними випадку повторного інфікування, як і в чотирьох інших задокументованих випадках, йдеться про пацієнтів з явними симптомами COVID-19. Існує ймовірність, що багато первинних і/або повторних заражень коронавірусом протікають безсимптомно, і тому залишаються непоміченими.

Марк Пандорі вважає, що лабораторії по всьому світу недостатньо часто проводять комплексне геномне секвенування вірусу в пацієнтів, хворих COVID-19, і це "обмежує можливості дослідників і системи охорони здоров'я з діагностики та відстеження генетичної різноманітності вірусу".

Статтю у The Lancet прокоментувала імунологиня Єльського університету Акіко Івасаки. "Чим більше випадків повторного зараження стануть відомі, тим краще наукове співтовариство зможе зрозуміти, як працює захист і як часто природні інфікування вірусом SARS-CoV-2 сприяють досягненню цього рівня імунітету", - вважає вона. Ця інформація, за її словами, стане ключовою для розуміння того, які вакцини зможуть забезпечити індивідуальний і колективний імунітет.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

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    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


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Докладно

Соціальна дистанція і носіння захисних масок залишаються основними заходами захисту

Чи можна повторно заразитися коронавірусом?

У світі зафіксовано п'ять випадків повторного інфікування SARS-CoV-2.  

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