Сезон сплячки у тіні коронавірусу: Європа на межі нового локдауну

В Україні за добу знову підтвердили понад 5000 нових випадків заражень коронавірусною інфекцією. У Німеччині рекордний добовий приріст - понад 6000. З огляду на ці цифри канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та голови земельних урядів радяться про те, яких заходів вжити задля зниження рівня нових заражень. Наразі консенсусу ще не виробили. В інших країнах на європейському континенті ситуація не краща. Докладніше про це - у нашому огляді.

У Нідерландах від вечора середи, 14 жовтня, запроваджено обмежений локдаун. Бари, кафе, ресторани і кофішопи працюватимуть тільки у режимі "на виніс". До того ж, між 20 годиною вечора та 7 ранку діє заборона на продаж і споживання алкогольних напоїв та марихуани. Голландцям дозволено приймати у себе вдома не більше трьох відвідувачів на добу, а у громадських місцях обов'язково носити маску. За даними Європейського центру профілактики і контролю захворювань, Нідерланди зараз на третьому місці у Європі за рівнем нових заражень на 100 тисяч населення. У Чехії рівень нових інфекцій навіть вищий, ніж у Нідерландах - 389 випадків на 100 тисяч населення.

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З середи у Чехії, де теж зросла кількість нових заражень, припинили роботу бари та ресторани. Крім того, запроваджено заборону на розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Приватні зустрічі можуть відбуватися із обмеженням - максимум шість осіб. Навчальний процес у початкових і середніх школах та в університетах триватиме лише у дистанційному форматі.

Бари у Празі теж мусять зачинитися

Ситуація в Іспанії у багатьох тамтешніх мешканців викликає відчуття Дежавю. Навесні найсильніший удар прийняв на себе столичний регіон Мадрида. Починаючи від минулого тижня, там знову оголошено двотижневий надзвичайний стан. Жителям дозволено залишати свої домівки лише у разі крайньої необхідності. Нові обмеження запровадили і в улюбленій туристами Каталонії, де починаючи від четверга, 15 жовтня, бари та ресторани залишатимуться "на замку" принаймні два тижні. У регіоні Наварра на півночі країни бари та ресторани зачинятимуться о 22 годині.

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У Португалії через зростання рівня захворюваності оголошено загальнонаціональний надзвичайний стан, який триватиме щонайменше 15 днів. Він надає урядові повноваження на запровадження, у разі потреби, обмежень на вільне пересування. Збиратися дозволено групам не більше п'яти осіб, кількість учасників масових заходів обмежили 50-ма. Носіння масок є обов’язковим при виході з дому, а на роботі та в учбових закладах має використовуватися мобільний застосунок "Stay Away".

У Франції кількість населення на 16 мільйонів менша, ніж у Німеччині, але кількість підтверджених випадків за останні два місяці там зростала швидшими темпами. На вихідних там зареєстрували рекордний рівень - 27 тисяч позитивних результатів тестів. Уряд Франції знову оголосив надзвичайний стан, який має набути сили із суботи. Не виключено й обмеження на вільне пересування. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про комендантську годину з 21 вечора до 6 ранку, яка діятиме у Парижі та ще у вісьмох містах Франції.

В Італії реєструють по 36 тисяч позитивних тестів на добу, тоді як багато італійців і досі не відійшли від весняної травми, коли Італію однією із перших у Європі вразила епідемія. Зараз найтяжча ситуація у регіонах Лаціо, Кампанія і Ломбардія. З вівторка заборонені великі вечірки, а у приватних зустрічах брати участь можуть не більше шести осіб. В уряді не виключають додаткових обмежень у разі погіршення ситуації.