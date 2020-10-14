Сезон сплячки у тіні коронавірусу: Європа на межі нового локдауну
У багатьох країнах Європи уряди готуються до нових обмежувальних заходів з огляду на різке зростання рівня нових інфекцій. Докладніше про ситуацію - в огляді DW.
Перехожі у масках на вулицях італійського Неаполя
В Україні за добу знову підтвердили понад 5000 нових випадків заражень коронавірусною інфекцією. У Німеччині рекордний добовий приріст - понад 6000. З огляду на ці цифри канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та голови земельних урядів радяться про те, яких заходів вжити задля зниження рівня нових заражень. Наразі консенсусу ще не виробили. В інших країнах на європейському континенті ситуація не краща. Докладніше про це - у нашому огляді.
У Нідерландах від вечора середи, 14 жовтня, запроваджено обмежений локдаун. Бари, кафе, ресторани і кофішопи працюватимуть тільки у режимі "на виніс". До того ж, між 20 годиною вечора та 7 ранку діє заборона на продаж і споживання алкогольних напоїв та марихуани. Голландцям дозволено приймати у себе вдома не більше трьох відвідувачів на добу, а у громадських місцях обов'язково носити маску. За даними Європейського центру профілактики і контролю захворювань, Нідерланди зараз на третьому місці у Європі за рівнем нових заражень на 100 тисяч населення. У Чехії рівень нових інфекцій навіть вищий, ніж у Нідерландах - 389 випадків на 100 тисяч населення.
З середи у Чехії, де теж зросла кількість нових заражень, припинили роботу бари та ресторани. Крім того, запроваджено заборону на розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Приватні зустрічі можуть відбуватися із обмеженням - максимум шість осіб. Навчальний процес у початкових і середніх школах та в університетах триватиме лише у дистанційному форматі.
Бари у Празі теж мусять зачинитися
Ситуація в Іспанії у багатьох тамтешніх мешканців викликає відчуття Дежавю. Навесні найсильніший удар прийняв на себе столичний регіон Мадрида. Починаючи від минулого тижня, там знову оголошено двотижневий надзвичайний стан. Жителям дозволено залишати свої домівки лише у разі крайньої необхідності. Нові обмеження запровадили і в улюбленій туристами Каталонії, де починаючи від четверга, 15 жовтня, бари та ресторани залишатимуться "на замку" принаймні два тижні. У регіоні Наварра на півночі країни бари та ресторани зачинятимуться о 22 годині.
У Португалії через зростання рівня захворюваності оголошено загальнонаціональний надзвичайний стан, який триватиме щонайменше 15 днів. Він надає урядові повноваження на запровадження, у разі потреби, обмежень на вільне пересування. Збиратися дозволено групам не більше п'яти осіб, кількість учасників масових заходів обмежили 50-ма. Носіння масок є обов’язковим при виході з дому, а на роботі та в учбових закладах має використовуватися мобільний застосунок "Stay Away".
У Франції кількість населення на 16 мільйонів менша, ніж у Німеччині, але кількість підтверджених випадків за останні два місяці там зростала швидшими темпами. На вихідних там зареєстрували рекордний рівень - 27 тисяч позитивних результатів тестів. Уряд Франції знову оголосив надзвичайний стан, який має набути сили із суботи. Не виключено й обмеження на вільне пересування. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про комендантську годину з 21 вечора до 6 ранку, яка діятиме у Парижі та ще у вісьмох містах Франції.
В Італії реєструють по 36 тисяч позитивних тестів на добу, тоді як багато італійців і досі не відійшли від весняної травми, коли Італію однією із перших у Європі вразила епідемія. Зараз найтяжча ситуація у регіонах Лаціо, Кампанія і Ломбардія. З вівторка заборонені великі вечірки, а у приватних зустрічах брати участь можуть не більше шести осіб. В уряді не виключають додаткових обмежень у разі погіршення ситуації.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Коли світ навколо зупиняється
Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
На них тримається вся система
"Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Розірваний зв'язок
Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Затиснені у власні домівки
Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Під тиском
Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Фейкова вулична сцена
Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Тваринний світ під час карантину
Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Прогулянка під час карантину
Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Листи дорогим серцю людям
"Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Карантинний балет
11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину
Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".