Нідерланди посилюють протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив істотне посилення протиепідемічних заходів з метою протидії подальшому поширенню пандемії COVID-19 у країні. Згідно зі зробленою у вівторок, 13 жовтня, заявою, ці заходити міститимуть вісім пунктів, передає інформагенція dpa.

Передбачається, зокрема, закриття кафе, ресторанів, кофішопів та закладів громадського харчування, що працюють на відкритому повітрі. Утім, їжу на виніс придбати можна буде, те саме стосується й товарів, котрі пропонують кофішопи, зазначив керівник уряду Нідерландів.

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До чотирьох осіб обмежується й кількість учасників приватних зустрічей - як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Всі магазини, крім продуктових, закриваються о 20:00. Відтепер алкоголь не можна буде купити або розпивати в громадських місцях. Крім того, масковий режим буде обов'язковим для всіх громадських будівель.

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Прем'єр-міністр Нідерландів закликав громадян співпрацювати з владою, а не опиратися запровадженим заходам.

Упродовж останнього тижня в Нідерландах зафіксовано показник у 252 нових випадки коронавірусу на 100 тисяч жителів, що на 60 відсотків більше, ніж за попередній тиждень.

За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Нідерландах виявлено станом на вечір 13 жовтня понад 194,5 тисячі випадків коронавірусу, майже 6,7 тисячі людей з COVID-19 померли.