 Нідерланди посилюють протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нідерланди посилюють протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу

Уряд Нідерландів оголосив про закриття ресторанів, кафе та кофішопів і скорочення часу роботи магазинів. Заборонено проводити масові заходи і приписано носити маски в громадських місцях.

Ресторани в Нідерландах

Ресторани в Нідерландах працюватимуть тільки на виніс

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив істотне посилення протиепідемічних заходів з метою протидії подальшому поширенню пандемії COVID-19 у країні. Згідно зі зробленою у вівторок, 13 жовтня, заявою, ці заходити міститимуть вісім пунктів, передає інформагенція dpa.

Передбачається, зокрема, закриття кафе, ресторанів, кофішопів та закладів громадського харчування, що працюють на відкритому повітрі. Утім, їжу на виніс придбати можна буде, те саме стосується й товарів, котрі пропонують кофішопи, зазначив керівник уряду Нідерландів.

Читайте також: У ЄС зафіксували випадки повторного інфікування коронавірусом

До чотирьох осіб обмежується й кількість учасників приватних зустрічей - як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Всі магазини, крім продуктових, закриваються о 20:00. Відтепер алкоголь не можна буде купити або розпивати в громадських місцях. Крім того, масковий режим буде обов'язковим для всіх громадських будівель.

Читайте також: Друга хвиля коронавірусу: як у ЄС посилюють карантинні заходи через пандемію COVID-19

Прем'єр-міністр Нідерландів закликав громадян співпрацювати з владою, а не опиратися запровадженим заходам.

Упродовж останнього тижня в Нідерландах зафіксовано показник у 252 нових випадки коронавірусу на 100 тисяч жителів, що на 60 відсотків більше, ніж за попередній тиждень.

За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Нідерландах виявлено станом на вечір 13 жовтня понад 194,5 тисячі випадків коронавірусу, майже 6,7 тисячі людей з COVID-19 померли.

Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

DW.COM

У Франції зафіксували майже 27 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Франції коронавірус виявили у 26 896 людей протягом доби, що є новим рекордом у країні з моменту початку пандемії. З огляду на другу хвилю, у багатьох містах Франції знову ввели суворі обмеження.  

Коронавірус у Парижі: зачинені бари та найвищий рівень загрози

Загрозливе зростання числа інфікованих коронавірусом у Парижі призвело до нових обмежень: бари, басейни та спортклуби зачинені, в університетах та магазинах чинні обмеження щодо кількості відвідувачів.  

Також за темою

Großbritannien | Coronaviorus | Lockdownlockerung | Pubs

COVID-19: уряд Великобританії посилює протиепідемічні заходи 22.09.2020

Починаючи з 24 вересня, ресторани та паби в Англії закриватимуться о 22:00, вирішили в британському уряді. Протягом останнього часу в країні спостерігається стрімке зростання випадків коронавірусу.

Coronavirus

Коронавірус: Мадрид ізолювали від решти Іспанії 03.10.2020

Жорсткі протиепідемічні заходи поширюються на Мадрид та його передмістя. В такий спосіб влада Іспанії намагається спинити високі темпи поширення коронавірусу в столиці.

Spanien I COVID-19 I Leere Straße in Madrid

У Мадриді знову запровадили локдаун в окремих районах 21.09.2020

Запроваджені обмежувальні заходи стосуються близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах. Напередодні в Мадриді протестували проти поновлення режиму карантину.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський під час виступу Кварталу 95 (архівне фото)

Як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

Більшість політсил розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування під час місцевих виборів.  

Торговельна суперечка між ЄС і США точиться навколо держдотацій для Boeing

ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари

В ЄС уже повідомили, що намагатимуться вирішити суперечку щодо мит шляхом переговорів зі США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  