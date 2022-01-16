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Сфера послуг - один із секторів економіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сфера послуг".
До сфери послуг належать ті види економічної діяльності, результатом якої не є виробництво конкретного продукту. Послугами, зокрема, вважаються торгівля, банківська та фінансова діяльність, транспорт, освіта тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
Щоб уможливити безпечний вихід з локдауну, Данія видає своїм жителям "COVID-паспорт", тобто документ, що підтверджує, що вони не інфіковані чи мають імунітет до коронавірусу. DW перевірила, як це діє на практиці система.
Більшість українців виступають за припинення роботи закладів громадського харчування під час карантинних обмежень. Водночас більшість - проти обмеження роботи міського та міжміського транспорту, свідчать дані соціологів.