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Сфера послуг

Сфера послуг - один із секторів економіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сфера послуг".

До сфери послуг належать ті види економічної діяльності, результатом якої не є виробництво конкретного продукту. Послугами, зокрема, вважаються торгівля, банківська та фінансова діяльність, транспорт, освіта тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську?

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську? 16.01.2022

З 16 січня 2021 року, згідно з законом про мову, уся сфера послуг мала перейти на українську. DW з'ясовувала, як виконується нині ця норма у закладах у центрі Києва.

Закон про мову: чи заговорила українською сфера послуг (14.01.2022) 14.01.2022

Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
У Франції знову протестували проти коронавірусних обмежень

У Франції знову протестували проти коронавірусних обмежень 29.08.2021

Близько 160 тисяч жителів Франції вийшли на вулиці, щоб протестувати проти необхідності пред'являти "паспорт здоров'я" для відвідування кіно і ресторанів.
Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн?

Чи стане данський COVID-паспорт взірцем для інших європейських країн? 21.05.2021

Щоб уможливити безпечний вихід з локдауну, Данія видає своїм жителям "COVID-паспорт", тобто документ, що підтверджує, що вони не інфіковані чи мають імунітет до коронавірусу. DW перевірила, як це діє на практиці система.
У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї

У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї 07.05.2021

Вже з 8 травня в Греції відкриють приватні пляжі, а з 14 травня для відвідувачів відкриються музеї. 15 травня в цій середземноморській країні відкривається туристичний сезон.
Чому в Німеччині дедалі більше людей видаляють тату?

Чому в Німеччині дедалі більше людей видаляють тату? 28.04.2021

Скільки коштує видалити тату в Німеччині? Хто і чому вирішує їх позбутися? Відповіді на ці запитання в репортажі DW.
В Італії з понеділка послаблять коронавірусні обмеження

В Італії з понеділка послаблять коронавірусні обмеження 25.04.2021

З 26 квітня в багатьох регіонах Італії відкриються тераси ресторанів і барів, а також для відвідувачів знову працюватимуть багато культурно-історичних місць, пообіцяв уряд у Римі.
Три фракції вимагають позачергового засідання Верховної Ради

Три фракції вимагають позачергового засідання Верховної Ради 10.04.2021

Ініціатором звернення до керівництва Верховної Ради щодо проведення позачергового засідання виступила фракція "Євросолідарність". Її підтримали також законодавці з "Голосу" та "Батьківщини".
Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну - опитування

Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну - опитування 09.04.2021

Більшість українців виступають за припинення роботи закладів громадського харчування під час карантинних обмежень. Водночас більшість - проти обмеження роботи міського та міжміського транспорту, свідчать дані соціологів.
У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини? 24.03.2021

Німеччина пом'якшила локдаун, не маючи стратегії тестування, - і показники заражень коронавірусом підскочили. Місто Тюбінген хоче довести, що з тестами можна відкрити театри й ресторани.
Більшість німців хоче відкриття ресторанів і готелів - опитування

Більшість німців хоче відкриття ресторанів і готелів - опитування 21.03.2021

Більше половини опитаних німців виступають за відкриття готелів та аналогічних закладів під час Великодніх свят. Ще майже 75 відсотків опитаних воліють відкриття ресторанів і барів, підрахували соціологи.
Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів

Рада зробила крок назустріч легалізації приватних детективів 17.02.2021

Переважна більшість депутатів ВР підтримала в першому читанні закон про приватну детективну діяльність. Цей законопроєкт регламентує правові механізми щодо діяльності приватних детективів в Україні.
Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі

Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі 05.02.2021

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.
В Україні набула чинності стаття мовного закону про сферу послуг

В Україні набула чинності стаття мовного закону про сферу послуг 16.01.2021

В Україні почала діяти стаття мовного закону, яка передбачає перехід усієї сфери обслуговування на українську мову.
Мовний закон: сфера послуг в Україні переходить на українську

Мовний закон: сфера послуг в Україні переходить на українську 14.01.2021

В Україні з 16 січня діятиме стаття мовного закону, яка передбачає перехід усієї сфери послуг на українську. Що має змінитися, коли почнуть штрафувати за порушення - у матеріалі DW.
Вижити в умовах пандемії: рецепт шеф-кухарів Франції

Вижити в умовах пандемії: рецепт шеф-кухарів Франції 30.12.2020

Під час локдауну зірковим французьким кухарям особливо непереливки. Однак дехто і тут примудрився вигадати нові рецепти виживання, хоч і з певними втратами.
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