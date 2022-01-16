Сфера послуг - один із секторів економіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сфера послуг".

До сфери послуг належать ті види економічної діяльності, результатом якої не є виробництво конкретного продукту. Послугами, зокрема, вважаються торгівля, банківська та фінансова діяльність, транспорт, освіта тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.