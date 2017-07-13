Чому в Німеччині дедалі більше людей видаляють тату?

Нанести тату в Німеччині - задоволення не з дешевих, ціни коливаються від ста до тисячі євро - в залежності від мотиву, розмірів тату, а також кваліфікації майстра.

Утім, значно дорожче видалити тату - за це доведеться викласти від п'ятисот до п'яти тисяч євро. Та однак, у Кельні, приміром, охочих позбутися своїх тату стає дедалі більше, а салонів з їх видалення вже близько десяти. Під час локдауну зробити тату практично неможливо - татуювальникам працювати заборонено, зате салони з видалення татуювань працюють на повну. Наш кореспондент мав нагоду пересвідчитися в цьому в салоні Reinhaut.

Під наглядом лікарів

Назва салону Reinhaut перекладається як "чиста шкіра". Сам салон своїми світлими стінами, білими меблями й стерильною чистотою нагадує радше кабінет лікаря. "Це не дивно, з нинішнього року салони з видалення татуювань в Німеччині працюють під наглядом і опікою лікарів-дерматологів", - уточнює керівник салону, інженер за освітою Клаус Газенкамп (Claus Hasenkamp).

Клаус Газенкамп

На практиці це означає, що процедури з видалення тату проводяться під медичним наглядом. Лікар-дерматолог роз'яснює пацієнту чи пацієнтці процедури і призначає їх кількість, перевіряє документацію і несе відповідальність за результати роботи, а вже безпосереднім видаленням татуювань займаються фахівці з лазерної терапії. "Салони з видалення тату прирівняні до медичних установ, тому вони відкриті й під час пандемії", - пояснює Клаус Газенкамп.

Після кожного сеансу ділянки шкіри, що зазнали впливу лазера, покриваються спеціальними лікувальними мазями й забинтовуються. Наступну процедуру лазерної терапії можна проводити тільки через два тижні, коли повністю зникло подразнення і шкіра відновила свої колишні властивості. У розпорядженні салону Reinhaut два найновіших апарати - пікосекундні лазери PICOPLUS. З їхньою допомогою видалення тату відбувається якісніше, практично не залишаючи слідів на шкірі.

Роботу з видалення тату можна продовжити лише через два тижні

Чиста шкіра знову в моді?

Цьому кельнському салону вже п'ять років. У ньому працюють двоє фахівців з лазерної терапії та двоє лікарів-дерматологів, які консультують пацієнтів і контролюють роботу лазерних терапевтів і супровідну документацію. За минулі два роки співробітники салону видалили понад 1,5 тисячі татуювань різної складності. Багато це чи мало?

"Якщо врахувати, що для видалення одного татуювання потрібно від п'яти до п'ятнадцяти й більше сеансів, то легко підрахувати, що на брак роботи нашим співробітникам нарікати не доводиться", - посміхається Клаус Газенкамп. Він наводить такі цифри: згідно зі статистикою, у двадцяти відсотків жителів Німеччини є татуювання, це приблизно 16 мільйонів людей. Більшість з них у віці від 18 до 30 років. "З віком багато хто починає оцінювати свої тату як помилку молодості та вирішують від них позбутися. Я впевнений, що роботи в нас ще на багато років", - упевнений Клаус.

Одна з кімнат салону з видалення тату в Кельні

За його спостереженнями, останніми роками в моду знову повертається чиста шкіра. "Переважна більшість наших пацієнтів приходять до нас з метою назавжди позбутися татуювань, а не звільнити місце для нових. Тим більше, що сьогодні мотив, що набрид, легко перетворити на новий. Багато фанатів тату так і роблять. А до нас приходять за практично чистою шкірою", - каже власник салону. За його словами, під час пандемії попит на видалення татуювань помітно зріс: у багатьох завдяки гнучким графікам роботи в хоум-офісах і неможливістю провести вільний час у фітнес-центрах або в кіно, з'явилося більше часу, щоб позбутися тату, звернувшись за допомогою фахівців.

Хто і чому вирішує позбутися від своїх тату?

Жінки частіше за чоловіків прагнуть позбутись свого татуювання. Саме тому вони становлять близько 80 відсотків від загальної кількості пацієнтів і в кельнському салоні Reinhaut. Причини, за словами Клаус Газенкампа, найрізноманітніші й несподівані. Є пацієнтки, у яких два-три маленьких тату в різних місцях - на нозі, руці, лопатці. Вони вирішують видалити відразу все, щоб жити з чистою шкірою. Найчастіше такі тату вони називають помилками молодості.

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"Нещодавно приходила жінка, у якої на плечі було татуювання метелика. Вона зважилася його видалити не тому, що мотив негарний і вже набрид, тим більше що вона його не бачить. Причина в тому, що цей мотив з'явився у неї на плечі на пам'ять про медовий місяць. З чоловіком жінка розлучилася, тепер настав час позбутися й метелика. Багато жінок позбавляються трояндочок, сердечок, сонечок, імен або ініціалів чоловіків, з якими вони мріяли дожити до старості, або китайських ієрогліфів, які насправді означають зовсім не те, що хотіли увіковічити на своєму тілі власниці таких татуювань.

У чоловіків Клаусу Газенкампу та його колегам нерідко доводиться видаляти портрети історичних особистостей, а інколи колишніх дружин, крилаті фрази з орфографічними помилками або неточностями у формулюваннях, а також мотиви право- і ліворадикального спрямування. Але для фахівця з видалення татуювань за допомогою лазерної терапії головне питання не мотиви, а те, якими фарбами вони виконані і як глибоко тату йдуть в шкіру.

Існує думка, що їх випалюють, проте Клаус категорично проти такого трактування. "Видалення татуювання за допомогою лазера здійснюється шляхом дуже швидкого нагрівання окремих кольорів під шкірою, що означає, що клітини тіла, які їх оточують, лопаються, і фарба вивільняється, перетворюючись на мізерні за розмірами острівці. Потім вони видаляються через лімфатичну систему", - пояснює Клаус.

Але чому тоді помилково вважається, що тату випалюють? "Тому що багато хто асоціює дію лазерних променів з нагріванням, - каже Клаус Газенкамп, - але це досягається не випромінюванням тепла, а, як це типово для лазерів, світловою енергією. Щоб ця енергія перетворилася в тепло, вона повинна поглинатися відповідним кольором. Однак це не означає, що будь-який лазер підходить для кожного кольору. Найскладніше видалити жовтий, фіолетовий і білий кольори в татуюваннях. Успіх залежить від довжини хвилі лазера. Найкраще видаляють тату пікосекундні лазери, їх також використовують у косметичних цілях", - резюмує фахівець з лазерної терапії.

Складність видалення і ціна питання

Видалити тату дорожче, ніж нанести. "Ціни залежать від декількох причин - особливості метаболізму людини, місця розташування татуювання, глибини й щільності залягання, кольору, яким його нанесено, особливості пігментації шкіри й віку самого тату. Чим довше малюнок був на шкірі, тим легше його видалити", - пояснює Клаус.

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За його словами, швидше видаляються татуювання на руках, ногах і грудях, а на білій шкірі вони світлішають активніше, ніж на темній. Якщо татуювання було зроблено недавно, то на його видалення буде потрібно більше часу. Річ у тому, що в останні роки майстри стали використовувати стійкі барвники за принципом - тату на все життя. Розщеплювати їх лазером доводиться довше, а значить, буде потрібно більше сеансів.

Результат після першого сеансу: до і після

"Один сеанс у нас коштує від 100 до 350 євро, залежно від ступеня складності видалення тату. Якщо фарби насичені й дуже стійкі, а мотив великий і складний, то сеанс відповідно дорожче. Для видалення не менше 15 сеансів із загальною вартістю понад три тисячі євро", - говорить Клаус.

Жінки зазвичай платять менше, тому що їхні тату простіше, ніж у чоловіків. У чоловіків мотиви татуювань складніші й часто з сюжетами. Їх видаляти складніше і відповідно робота дорожче. Рекорд у п'ять тисяч євро поки зберігає видалене татуювання, яке починалося з лівого надпліччя і тягнулося до лівої ступні. Такий рахунок оплатив кельнський поліцейський, який зіткнувся з непростою дилемою - тату або кар'єра. Він обрав кар'єру.