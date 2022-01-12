Живий експонат: швейцарець продав спину разом з тату (25.07.2017)

Тім Штайнер - живий експонат. За мотивами робіт бельгійського художника на його спині зробили тату, яке за 150 тисяч євро вже викупив приватний колекціонер. Після смерті Штайнера шкіру з його спини знімуть і помістять в раму під скло.