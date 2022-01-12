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Тату, також татуювання - штучне зображення на шкірі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тату".
Тату наноситься, як правило, шляхом впорскування під шкіру спеціальних фарб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Тім Штайнер - живий експонат. За мотивами робіт бельгійського художника на його спині зробили тату, яке за 150 тисяч євро вже викупив приватний колекціонер. Після смерті Штайнера шкіру з його спини знімуть і помістять в раму під скло.