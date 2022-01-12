Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тату

Тату, також татуювання - штучне зображення на шкірі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тату".

Тату наноситься, як правило, шляхом впорскування під шкіру спеціальних фарб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині

Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині 12.01.2022

Червоні троянди, сердечка, улюблені тварини та інші кольорові татуювання з січня 2022 року заборонені у країнах Євросоюзу. Чому і які проблеми тепер можуть виникнути?
Страх перед учителем з татуюваннями? Європа у фокусі (відео)

Страх перед учителем з татуюваннями? "Європа у фокусі" (відео) 17.05.2021

Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.
Таємниці Балтійського моря. Європа у фокусі (17.05.2021)

Таємниці Балтійського моря. "Європа у фокусі" (17.05.2021) 17.05.2021

Туреччина: фотограф прогнозує світову політику. Португалія: молодь подала до суду на ЄС за зміну клімату. Швейцарія: небезпечний притулок для біженців з Тибету.

Чому в Німеччині дедалі більше людей видаляють тату?

Чому в Німеччині дедалі більше людей видаляють тату? 28.04.2021

Скільки коштує видалити тату в Німеччині? Хто і чому вирішує їх позбутися? Відповіді на ці запитання в репортажі DW.
Тату і зачіски в поліції та армії: у Німеччині вирішили врегулювати норми

Тату і зачіски в поліції та армії: у Німеччині вирішили врегулювати норми 16.12.2020

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт щодо зовнішнього вигляду поліцейських і військових. Схожі норми діють і сьогодні, однак лише на рівні відомчих приписів.
Заборона кольорових тату: чому в ЄС хочуть запровадити нові правила?

Заборона кольорових тату: чому в ЄС хочуть запровадити нові правила? 23.02.2020

Європейське хімічне агентство пропонує вилучити з обігу чорнила для татуювань, що містять певні пігменти. Майстри тату побоюються, що це змусить їх піти у підпілля.
Татуювання: як до них ставляться німці у житті та на роботі

Татуювання: як до них ставляться німці у житті та на роботі 06.11.2019

У Німеччині кожна друга особа у віці до 30 років має татуювання. Мода на тату в країні міцно вкоренилася. Але яке підводне каміння є у цього явища?

Живий експонат: швейцарець продав спину разом з тату (25.07.2017) 25.07.2017

Тім Штайнер - живий експонат. За мотивами робіт бельгійського художника на його спині зробили тату, яке за 150 тисяч євро вже викупив приватний колекціонер. Після смерті Штайнера шкіру з його спини знімуть і помістять в раму під скло.

Малюнки на шкірі: чи небезпечні татуювання? (10.05.2017) 10.05.2017

Тату на шкірі – нині дуже розповсюджений тренд. Фарба наноситься під шкіру на 1-3 міліметри. Це небезпечно. Можливі поранення, ВІЛ чи гепатит. Втім, офіційно не доведено, що чорнила для тату шкідливі для здоров’я.