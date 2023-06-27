Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво

Кажуть, що справжня краса не знає віку. Апо Ванг-Од - живе цьому підтвердження. Втім, галас довкола її персони після виходу журналу з її фото самій майстрині не до душі. Разом з тим вона втішена, що "багато людей в різних куточках змогли побачити мої світлини", але скромна героїня каже, що "їй не по собі від того, що люди дивляться на таке страшко".