Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво
Філіппінка Апо Ванг-Од нещодавно потрапила на обкладинку місцевого журналу Vogue. У віці 106 років майстриня досягла статусу суперзірки. За татуюваннями на шкірі до неї приїжджають клієнти з усього світу.
Татуювання за старовинною технікою
106-річна Марія Оггай, більше відома як Апо Ванг-Од, у квітні 2023-го стала найстаршою героїнею обкладинки журналу Vogue всіх часів. Таких майстринь у провінції Калінга споконвічно називали "мамбабаток". Саме ж татуювання виконується за особливою традиційною технікою з використанням бамбуку та вугілля замість звичної техніки "наколки".
Зайва скромність
Кажуть, що справжня краса не знає віку. Апо Ванг-Од - живе цьому підтвердження. Втім, галас довкола її персони після виходу журналу з її фото самій майстрині не до душі. Разом з тим вона втішена, що "багато людей в різних куточках змогли побачити мої світлини", але скромна героїня каже, що "їй не по собі від того, що люди дивляться на таке страшко".
Бамбукова паличка замість голки
Апо Ванг-Од була знаменитістю і до появи на обкладинці журналу. У 2009-му вона стала героїнею докфільму "Мисливець за тату" ("Tattoo hunter") телеканалу Discovery. Відтоді про майстриню, її мистецтво і біографію вийшло ще чимало сюжетів. Головні її інструменти - шип із лимона, кріплений на бамбуковій паличці. Чорнила на основі древесного вугілля наносяться під шкіру постукуванням по паличці.
Видовищна подорож до провінції Калінга
Той, хто хоче мати татуювання від Апо Ванг-Од, має приготуватися до видовищної подорожі. Її село Бускалан розташоване у Кордильєрських горах. Це десь за 12 годин їзди на північ від столиці Маніли. До самого села автошляху не прокладено, тож останній кавалок дороги, десь з годину часу, доведеться долати пішки. На вході до Бускалана гостей зустрічає знак "Ласкаво просимо до Ванг-Од тату-села".
Краєвиди, від яких перехоплює дух
Той, хто все ж здолав цей шлях до села, чекає винагорода не лише у вигляді унікального татуювання. Тут зору відкриваються чудові гірські краєвиди, від яких перехоплює дух і які назавжди залишаться у пам'яті.
Сувеніри на пам'ять від клієнтів
"Я пишаюся тим, що маю тату від Ванг-Од", - каже 45-річна туристка з Канади, яка приїхала сюди ще з шістьма друзями і обрала собі традиційне татуювання з "трьох точок" на зап'ясті лівої руки. Багато клієнтів на згадку про себе залишають фотографії, посвідки та інші сувеніри, які можна бачити під солом'яною крівлею сільської господи мисткині.
Бабуся-знаменитість
Майстриня татуювань стала справжнім брендом села. Настільки, що її образ вже наносять на сувенірну продукцію. "Навіщо до всього мою фізіономію ліпити?" - з гумором запитує сама майстриня. Але селу її статус тату-знаменитості приносить добрі прибутки.
Зберегти традиції
Секрети техніки традиційного татуювання провінції Калінга дозволяється передавати лише кровним родичам. Апо Ванг-Од вважали останньою з тутешніх "мамбабаток", а власних дітей жінка не має. Саме тому, щоб зберегти унікальну традицію, вона почала навчати техніці своїх двоюрідних онук. Відтоді її молоді наступниці вже добилися вражаючих успіхів, каже з гордістю мисткиня.