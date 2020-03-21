Тату і зачіски в поліції та армії: у Німеччині вирішили врегулювати норми

Уряд Німеччини на засіданні в середу, 16 грудня, схвалив законопроєкт, який стосується зовнішнього вигляду поліцейських та військовослужбовців у країні. Відповідно до нього, керівництво має право забороняти підлеглим татуювання на видимих частинах тіла, носіння прикрас та певних зачісок, якщо це може негативно позначитися на "виконанні службових обов'язків", повідомляє агентство новин dpa.

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Як обґрунтування в уряді кажуть, що державні службовці повинні враховувати "довіру, яку виявляють до їхніх посад".

Подібні норми діють й сьогодні, однак на рівні відомчих приписів. А оскільки йдеться про втручання у загальні права особистості, то судді Федерального адміністративного суду в 2017 році вказали на необхідність врегулювання цього питання на рівні закону. Це рішення вони ухвалили у справі поліцейського, якого звільнили через тату правоекстремістського характеру.

Ухвалені норми стануть частиною комплексної реформи законодавства, що регулює статус державних службовців у Німеччині.

Згідно з наказом, чинним у німецьких збройних силах, волосся солдатів не повинне закривати вуха і очі. Крім того, за вертикального положення голови військового волосся не повинне торкатися форми і комірця сорочки. Водночас жінки-солдати можуть зібрати довге волосся у хвіст чи заплести косу. Не настільки суворий припис для жінок має на меті збільшити їхню частку в Бундесвері.

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Дивитись відео 02:10 Поділитись У Франції вихователя звільнили з дитсадка за татуювання (30.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jCaG У Франції вихователя звільнили з дитсадка за татуювання (30.09.2020)