У Греції після довгого локдауну відкривають пляжі й музеї

Влада Греції оголосила про істотне послаблення протиепідемічних обмежень. Згідно зі зробленою в п'ятницю, 7 травня, заявою представників органів охорони здоров'я Греції, вже з 8 травня в цій середземноморській країні відкриють приватні пляжі, передає агенція новин AFP.

А з 14 травня свої двері для відвідувачів відкриють музеї, тобто за день до початку офіційного туристичного сезону в Греції. Крім того, з 21 травня дозволятиметься робота літніх кінотеатрів за умови обмеженого числа глядачів, а театри запрацюють з 28 травня.

Як нагадує AFP, влада Греції вже з початку квітня поступово скасовує запровадженні раніше жорсткі протиепідемічні обмеження, відкривши спочатку більшість магазинів і торговельних центрів. У квітні влада Греції також скасувала вимогу відбувати карантин для вакцинованих туристів і тих, хто має негативний тест на коронавірус. Ці послаблення стосувалися насамперед туристів з країн-членів ЄС, а також Великобританії й США.

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Уже з 3 травня було дозволено відкриття терас ресторанів і кафе. Попри це туристичні компанії не очікують значної хвилі туристів до початку липня.