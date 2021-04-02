Пандемія COVID-19: перші кроки Європи до нормального життя

Поки в Німеччині "коронавірусний стоп-кран" все ще значною мірою паралізує соціальне життя, торгівлю та ресторанний бізнес, в інших європейських країнах все вже інакше. DW з'ясувала, як виглядає ситуація в деяких державах ЄС.

Греція

І місцеві жителі, і туристи довго чекали цього: закриті ще приблизно пів року тому через велику кількість випадків зараження коронавірусом бари та таверни 3 травня знову відкрилися, хоч і йдеться поки лише про тераси надворі. Є й деякі інші умови. Персонал повинен проходити тестування двічі на тиждень і носити маску. Гостям не дозволяється стояти, вони повинні сидіти. За одним столом може сидіти щонайбільше шестеро людей, а між столами повинна бути достатня відстань.

Селфі на Міконосі: туристи та місцеве населення можуть поїсти в Греції на звонішніх терасах ресторанів

Музичний супровід заборонено, щоб запобігти надмірно розслабленій атмосфері. Незадовго до 23-ї години заклади повинні зачинитися, оскільки в Греції все ще діють обмеження на пересування вночі. Та попри всі ці вимоги, кафе та таверни швидко заповнюються - середземноморська погода сприяє.

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За даними Університету Джонса Хопкінса в США, рівень захворюваності на популярних грецьких курортах становить близько 150 випадків на 100 тисяч жителів за тиждень, що приблизно відповідає показнику в Німеччині. Близько восьми відсотків населення отримало принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. З 15 травня країна хоче повністю відкритися для туризму.

Нідерланди

У Нідерландах теж знову запрацювали зовнішні тераси закладів харчування, але лише з 12:00 до 18:00. Комендантська година скасована, а в магазини можна знову ходити без попереднього запису. Зустрічі вдома також можуть бути веселішими; тепер замість одного гостя можуть прийти двоє. Однак музеї, кінотеатри та театри залишаються закритими. Школярі та студенти все ще переважно вчаться вдома, але щонайменше один день на тиждень приходять до школи.

Один день на тиждень нідерландські школярі вчаться не вдома, а в шкільних класах

Країна все ще намагається знизити рівень заражень. Зараз семиденний рівень захворюваності становить близько 300 випадків на 100 тисяч жителів. Близько 30 відсотків населення були щеплені від коронавірусу принаймні один раз.

Чехія

Чехія також робить невеличкі кроки до нормального життя. У понеділок, 3 травня, там знову запрацювали рикни та заклади роздрібної торгівлі. Країна сильно постраждала від пандемії, і якийсь час її вважали гарячою точкою Європи.

У Чехії знову можна піти на закупи на ринок

Але останнім часом ситуація значно покращилася, і зараз семиденний рівень захворюваності становить близько 150 випадків на 100 тисяч жителів. Понад 18 відсотків населення Чехії було щонайменше один раз щеплено від коронавірусу.

Франція

У понеділок, 3 травня, Франція також послабила карантинні обмеження, які були набагато жорсткішими, ніж у Німеччині. Людям дозволили знову вільно пересуватися, раніше вони, якщо не мали поважної причини, повинні були залишатися в межах десяти кілометрів від місця свого проживання.

У середніх школах замість цифрових уроків знову можна займатися в класах. Ще раніше відкрилися дитячі садки та початкові школи. Згідно з планами уряду, приблизно через два тижні мають відкритися зовнішні тераси закладів харчування, а початок комендантської години має бути перенесено з 19:00 до 21:00.

У Франції знову відкрилися середні школи

Хоча багато людей раді послабленням, проте дехто вважає, що їх оголосили надто рано, адже показники захворюваності все ще досить високі - близько 300 випадків на 100 тисяч жителів за тиждень. Та уряд Франції сподівається, що зростання кількості щеплених людей незабаром дасть про себе знати. За даними Університету Джонса Хопкінса, майже 10 відсотків населення країни були щеплені від коронавірусу принаймні один раз.

Італія

Італія також поступово послаблює обмеження. У регіонах, які не так сильно постраждали від пандемії, ресторанам та барам дозволили відкрити зовнішні тераси - але працюють вони лише до 22:00 через комендантську годину. У менш постраждалих районах країни знову запрацювали навіть музеї та кінотеатри. Є привід для радості і в шанувальників культури: з 3 травня відкрилися музеї Ватикану - вхід, звичайно ж, лише з маскою.

Офіціант накриває столи в Римі

У найближчі тижні країна планує подальші послаблення, адже рівень захворюваності становить близько 135 випадків на 100 тисяч жителів за тиждень. З червня люди знову зможуть сидіти в приміщеннях ресторанів, можуть змінитися й правила для туристів. Поки що іноземним відвідувачам доводилося тестуватися до і після в'їзду до Італії, а також відбувати п’ятиденний карантин. Досі незрозуміло, чи будуть ці правила змінені.

Утім, уже понад 22 відсотки населення принаймні раз вакциновані від коронавірусу. Тож надія на безтурботні літні канікули з морозивом на пляжі та піцою в Пізі зростає. Однак вірусологи дуже критично ставляться до послаблень: "Як науковці, ми боїмося, що це відкриття призведе до нової хвилі пандемії", - каже DW професор Массімо Андреіоні з Університету Тор Вергата в Римі. "Дуже важко розрахувати ризик, адже в той момент, коли ми усвідомлюємо, що вірус набирає обертів, це завжди надто пізно", - зазначає він.

Данія

Після кількамісячного локдауну Данія також послаблює обмеження. Щоб це не викликало нової хвилі пандемії, в країні запровадили так звану коронаперепустку.

У Данії на зовнішніх терасах ресторанів ще прохолодно, проте там обслуговують і без коронаперепустки

У цьому документі вказується, що ви вже були щеплені, нещодавно одужали від COVID або що ви можете пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більш ніж 72 години тому. Той, хто може показати корона перепустку (роздруковану або через додаток), вільний знову піти до перукарні, музею чи ресторану. Спортивні стадіони також знову відкриваються для відвідувачів. Незабаром запрацюють кінотеатри та театри. До речі, на зовнішні тераси ресторанів можна потрапити і без коронаперепустки.

Ці правила будуть чинними доти, доки майже всі данці не отримають щеплення від коронавірусу. За словами уряду, це має статися до кінця липня. Кількість нових випадків зараження в Данії залишається стабільною. Семиденний рівень захворюваності - менше 100 випадків на 100 тисяч населення - є значно нижчим за німецький.