З локдауну у відпустку мрії: які країни відкриті для вакцинованих

Важко стриматися від заздрості при вигляді задоволених подорожувальників у часи коронавірусу. У більшості країн світу процес вакцинації проти SARS-CoV-2 тягнеться і тягнеться немов жувальна гумка, а кінця-краю протиепідеміологічним обмеженням і досі не видно. Приміром, у ФРН, де триває локдаун і навіть запроваджено комендантську годину, наразі близько 23,5 мільйона жителів отримали принаймні одну дозу вакцини. Це десь чверть населення. І лише 6,6 мільйона - тих, що щепилися двічі, - можна вважати повністю вакцинованими. Йдеться про приблизно вісім відсотків населення Німеччини. Більш-менш схожа ситуація спостерігається і у багатьох інших європейських країнах. Все ж, ті, хто вже встиг вакцинуватися можуть радіти не лише захистові від COVID-19, але й перевагам відкриття туристичного сезону, адже дедалі більше країн світу поволі полегшують в'їзд для вакцинованих подорожувальників.

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Мальдіви

З гамаком чи гойдалкою - на Мальдівах усе налаштовує на відпочинок

Райський куточок. Синє небо, бірюзове море, білі пляжі - острівна держава в Індійському океані на південному заході від Шрі-Ланки має, що запропонувати тим, хто шукає відпочинку. Вакцинованим навіть не доведеться долати серйозні перешкоди - все, що потрібно зробити, це заповнити анкету на веб-сайті прикордонних органів Мальдіви перед в'їздом до країни. Відсутні вимоги із тестування та карантину. Обов'язковою умовою є те, що турист, як мінімум за 14 днів до в'їзду, був повністю вакцинований вакциною від коронавірусу, затвердженою Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Таїланд

Курорт Пхукет в очікуванні туристів

Таїланд із населенням у 70 мільйонів є популярним місцем для подорожей туристів з усього світу, особливо з Європи та Америки. Той, хто вирушає до цієї азіатської країни, з 1 квітня повинен іти на десятиденний карантин. З довідкою про повну вакцинацію від коронавірусу строк карантину скорочується до семи днів. Тож вагомої переваги для вакцинованих Таїланд поки не пропонує. Однак відомо про плани з 1 липня дозволити вакцинованим туристам відвідини популярного таїландського острова Пхукет без необхідності попереднього карантину. Однак усе залежатиме від ситуації - на даний час пандемія коронавірусу у Таїланді погіршується.

Багами та Барбадос

Барбадос: тут сонця вистачить усім

Багами - омріяне місце відпочинку в Атлантичному океані, недалеко від Куби і американського штату Флорида. Прекрасні пляжі та чудова погода кличуть на відпочинок. Однак, для подорожі у ці райські місця слід подати негативний ПЛР-тест, актуальність якого має не перевищувати п'ять діб до дати прибуття. Крім того, необхідно зробити швидкий тест на антиген як при в'їзді, так і за чотири дні після прибуття. З 1 травня набули чинності послаблення для осіб, повністю вакцинованих проти COVID-19 щонайменше за два тижні до в'їзду. Для відвідин острівної карибської держави Барбадос теж необхідно буде дотримуватися правил тестування та карантину. Та вже з 8 травня і Барбадос планує полегшення для вакцинованих подорожувальників.

Греція

Греція: сонце, море, білі будиночки на острові Санторині

Любителям сонця і моря у Європі традиційно імпонує відпочинок у Греції, яка манить гостинністю, смачною кухнею, помірними цінами та географічною близькістю. Для в'їзду в країну необхідно подати негативний ПЛР-тест англійською мовою, зроблений у сертифікованій лабораторії в країні відправлення не пізніше як за 72 години до в'їзду, або підтвердження англійською мовою про проходження повної вакцинації проти коронавірусу COVID-19 принаймні за 14 днів до в'їзду.

Португалія

Сільські будиночки на Мадейрі

Португалія також є популярним напрямком для літнього відпочинку у Європі. Там теж вже діють окремі правила для вакцинованих осіб, однак розібратися у них не так то й просто. Правила різняться і залежно від країни відправлення. З більшості країн ЄС і Шенгенської зони, а також і з України, в'їзд з туристичною метою на материкову частину не дозволений. Для подорожей на Азорські острови слід подати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж 72 години до в'їзду, а також зробити повторні тести на шостий та дванадцятий день перебування. Для вакцинованих тут переваг не передбачено. Натомість для подорожей на Мадейру потрібно лише один раз подати негативний ПЛР-тест при в'їзді. Звільненні від такого обов'язку вакциновані проти COVID-19 та ті, хто одужав - доказом слугуватиме довідка англійською мовою (також сертифікат або "імунний паспорт" - Ред.) про повну вакцинацію, або, відповідно, медична довідка про одужання.

І хочеться, і колеться…

Аналіз чинних правил подорожей до різних країн свідчить про те, що подекуди вони суперечливі, а переваги для вакцинованих поки не настільки всеосяжні. До того ж, ситуація украй мінлива і щоразу можна очікувати змін чинних приписів. Загальна рекомендація вакцинованим особам, готовим подорожувати за наявності незручностей, - завчасно перевіряти чинні на момент подорожі правила в'їзду до тої чи іншої країни, а також бути в курсі актуальних правил повернення додому.

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