 З локдауну у відпустку мрії: які країни відкриті для вакцинованих | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

З локдауну у відпустку мрії: які країни відкриті для вакцинованих

Наближається літо і вже другий сезон відпусток "у тіні" коронавірусу. Багато хто сподівається пошвидше вакцинуватися, щоби скористатися перевагами подорожей. Докладніше - в огляді DW.

Відпустка на Мальдівах

Ідеальна відпустка на Мальдівах може виглядати так

Важко стриматися від заздрості при вигляді задоволених подорожувальників у часи коронавірусу. У більшості країн світу процес вакцинації проти SARS-CoV-2 тягнеться і тягнеться немов жувальна гумка, а кінця-краю протиепідеміологічним обмеженням і досі не видно. Приміром, у ФРН, де триває локдаун і навіть запроваджено комендантську годину, наразі близько 23,5 мільйона жителів отримали принаймні одну дозу вакцини. Це десь чверть населення. І лише 6,6 мільйона - тих, що щепилися двічі, - можна вважати повністю вакцинованими. Йдеться про приблизно вісім відсотків населення Німеччини. Більш-менш схожа ситуація спостерігається і у багатьох інших європейських країнах. Все ж, ті, хто вже встиг вакцинуватися можуть радіти не лише захистові від COVID-19, але й перевагам відкриття туристичного сезону, адже дедалі більше країн світу поволі полегшують в'їзд для вакцинованих подорожувальників.

Читайте також: Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців

Мальдіви

Мальдіви

З гамаком чи гойдалкою - на Мальдівах усе налаштовує на відпочинок

Райський куточок. Синє небо, бірюзове море, білі пляжі - острівна держава в Індійському океані на південному заході від Шрі-Ланки має, що запропонувати тим, хто шукає відпочинку. Вакцинованим навіть не доведеться долати серйозні перешкоди - все, що потрібно зробити, це заповнити анкету на веб-сайті прикордонних органів Мальдіви перед в'їздом до країни. Відсутні вимоги із тестування та карантину. Обов'язковою умовою є те, що турист, як мінімум за 14 днів до в'їзду, був повністю вакцинований вакциною від коронавірусу, затвердженою Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Таїланд

Пхукет

Курорт Пхукет в очікуванні туристів

Таїланд із населенням у 70 мільйонів є популярним місцем для подорожей туристів з усього світу, особливо з Європи та Америки. Той, хто вирушає до цієї азіатської країни, з 1 квітня повинен іти на десятиденний карантин. З довідкою про повну вакцинацію від коронавірусу строк карантину скорочується до семи днів. Тож вагомої переваги для вакцинованих Таїланд поки не пропонує. Однак відомо про плани з 1 липня дозволити вакцинованим туристам відвідини популярного таїландського острова Пхукет без необхідності попереднього карантину. Однак усе залежатиме від ситуації - на даний час пандемія коронавірусу у Таїланді погіршується.

Багами та Барбадос

Барбадос

Барбадос: тут сонця вистачить усім

Багами - омріяне місце відпочинку в Атлантичному океані, недалеко від Куби і американського штату Флорида. Прекрасні пляжі та чудова погода кличуть на відпочинок. Однак, для подорожі у ці райські місця слід подати негативний ПЛР-тест, актуальність якого має не перевищувати п'ять діб до дати прибуття. Крім того, необхідно зробити швидкий тест на антиген як при в'їзді, так і за чотири дні після прибуття. З 1 травня набули чинності послаблення для осіб, повністю вакцинованих проти COVID-19 щонайменше за два тижні до в'їзду. Для відвідин острівної карибської держави Барбадос теж необхідно буде дотримуватися правил тестування та карантину. Та вже з 8 травня і Барбадос планує полегшення для вакцинованих подорожувальників.

Греція

Санторині

Греція: сонце, море, білі будиночки на острові Санторині

Любителям сонця і моря у Європі традиційно імпонує відпочинок у Греції, яка манить гостинністю, смачною кухнею, помірними цінами та географічною близькістю. Для в'їзду в країну необхідно подати негативний ПЛР-тест англійською мовою, зроблений у сертифікованій лабораторії в країні відправлення не пізніше як за 72 години до в'їзду, або підтвердження англійською мовою про проходження повної вакцинації проти коронавірусу COVID-19 принаймні за 14 днів до в'їзду.

Португалія

Мадейра

Сільські будиночки на Мадейрі

Португалія також є популярним напрямком для літнього відпочинку у Європі. Там теж вже діють окремі правила для вакцинованих осіб, однак розібратися у них не так то й просто.  Правила різняться і залежно від країни відправлення. З більшості країн ЄС і Шенгенської зони, а також і з України, в'їзд з туристичною метою на материкову частину не дозволений. Для подорожей на Азорські острови слід подати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж 72 години до в'їзду, а також зробити повторні тести на шостий та дванадцятий день перебування. Для вакцинованих тут переваг не передбачено. Натомість для подорожей на Мадейру потрібно лише один раз подати негативний ПЛР-тест при в'їзді. Звільненні від такого обов'язку вакциновані проти COVID-19 та ті, хто одужав - доказом слугуватиме довідка англійською мовою (також сертифікат або "імунний паспорт" - Ред.) про повну вакцинацію, або, відповідно, медична довідка про одужання.

І хочеться, і колеться…

Аналіз чинних правил подорожей до різних країн свідчить про те, що подекуди вони суперечливі, а переваги для вакцинованих поки не настільки всеосяжні. До того ж, ситуація украй мінлива і щоразу можна очікувати змін чинних приписів. Загальна рекомендація вакцинованим особам, готовим подорожувати за наявності незручностей, - завчасно перевіряти чинні на момент подорожі правила в'їзду до тої чи іншої країни, а також бути в курсі актуальних правил повернення додому.

Читайте також: Як не заразитися коронавірусом під час авіаперельоту?

Дивитись відео 02:18

Новий "безвіз" - довідка про щеплення від "ковіду"? (23.12.2020)

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


Також за темою

Deutschland Passkontrolle am Flughafen Münster-Osnabrück

Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців 03.05.2021

Єврокомісія запропонувала послабити обмеження на поїздки до ЄС. Кого хочуть пускати до Шенгену та за яких умов українці зможуть подорожувати влітку Євросоюзом, - пояснює DW.

Schiphol Coronavirus Urlaber am Flugahfen

Як не заразитися коронавірусом під час авіаперельоту? 28.04.2021

Перед сезоном відпусток DW пояснює, наскільки реальною є загроза зараження коронавірусом на борту літака, а також розповідає про заходи перестороги, що знижують таку небезпеку.

Außenminister Maas besucht Ukraine

Кулеба: До кінця кампанії вакцинації не буде поїздок за кордон 02.04.2021

Допоки в Україні не буде завершена вакцинація, повноцінні міжнародні поїздки для українців доступні не будуть, наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Реклама

Докладно

Відпустка на Мальдівах

З локдауну у відпустку мрії

Багато хто сподівається пошвидше вакцинуватися, щоби скористатися перевагами подорожей.  

Сонячна електростанція у Саарбрюкені, Німеччина

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Багато що свідчить на користь енергії сонця. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?  