У Німеччині почали діяти уніфіковані обмеження з комендантською годиною

У Німеччині з опівночі суботи, 24 квітня, набув чинності ухвалений цього тижня у новій редакції закон про захист від інфекційних хвороб. Зміни регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки в окремих адміністративно-територіальних одиницях у всій країні. До цього часу законодавчо закріплених уніфікованих карантинних обмежень у Німеччині не існувало - відповідні норми визначалися земельними урядами.

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Ухвалені зміни передбачають запровадження жорстких обмежень, якщо упродовж трьох днів поспіль показник кількості нових випадків зараження коронавірусом у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 на 100 тисяч населення за 7 днів. Для зняття обмежень необхідно, щоб цей показник упродовж п'яти днів поспіль не перевищував 100. Обмеження запроваджують і скасовують через день після досягнення відповідного значення.

Комендантська година і максимальне обмеження контактів

Серед обмежень, які передбачені, - і заборона на вихід з дому з опівночі до 5-ї години ранку При цьому з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а вже після опівночі забороняється залишати свої помешкання без поважної причини, як-от необхідності отримання медичної допомоги чи виконання професійних обов'язків.

Також жителям населених пунктів, де посилили обмеження, буде дозволено зустрічатися лише з однією людиною з іншого домогосподарства, а всі магазини (крім продуктових та з продажу товарів першої необхідності), а також культурні та розважальні установи мають закритися.

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Школи переходитимуть на дистанційне навчання в регіоні за умови перевищення показника у 165 випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів. Роботодавці мають два рази на тиждень пропонувати співробітникам, які повинні працювати в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Ці правила діятимуть щонайменше до 30 червня. Мета цих змін - уніфікувати різні правила щодо посилення обмежень, що були чинними у 16-и федеральних землях Німеччини. Уряди федеральних земель не можуть послаблювати закріплені у законі обмеження, однак мають право посилювати їх.

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Ухвалення закону, а особливо запровадження комендантської години викликали чимало критики в суспільстві. Щодо закону подано скарги до Конституційного суду Німеччини.

Показник числа нових випадків на 100 тисяч населення за 7 днів становив загалом по Німеччині 23 квітня 165.