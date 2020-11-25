 COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2021

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Європа

COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії

Андреа Крауткремер - медсестра у відділенні інтенсивної терапії в одній з німецьких клінік. Серед її пацієнтів - також хворі на COVID-19. DW супроводжувала медсестру під час чергування.

Палата інтенсивної терапії у клініці Кобленца

Палата інтенсивної терапії у клініці Кобленца

5.45: Будильник задзвонив близько четвертої. Під час пандемії не надто спиться, каже Андреа Крауткремер (Andrea Krautkrämer). Вона заходить у лікарню "Маріенгоф" у Кобленці та піднімається на другий поверх - у відділення інтенсивної терапії.

54-річна медсестра працює тут уже понад 30 років, останнім часом - на неповну ставку. У кімнаті для перевдягання вона вбирається у синій халат, що носять у відділенні інтенсивної терапії.

Лікарня Маріенгоф у Кобленці рано вранці

Лікарня "Маріенгоф" у Кобленці рано вранці

6.00: Відділення ще в напівтемряві. З коридору за великими вікнами видно хворих у своїх ліжках. 11 з 12 ліжок зайняті, у трьох пацієнтів - COVID-19.

У березні хворих з коронавірусом стало менше. Ліжка займають пацієнти, що надходять з інфарктом або інсультом, а також після планових операцій, проведення яких відновилося.

Голова відділення інтенсивної терапії Курт Зімон

Голова відділення інтенсивної терапії Курт Зімон

За словами голови відділення Курта Зімона (Kurt Simon), персонал сильно помолодшав, багато хто йде, пропрацювавши 5-10 років. Сестринській справі потрібно більше лобі й поваги, каже він: "Хороший догляд коштує грошей". Інтенсивну терапію в клініці "Маріенгоф" упродовж 365 діб на рік забезпечують 37 жінок і 8 чоловіків, по 5-6 осіб на зміну.

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Пацієнти з коронавірусом у відділенні інтенсивної терапії

На ліжках під номерами 1 і 2 лежать пацієнти з COVID-19, яким роблять вентиляцію легенів. Швидка допомога привезла чоловіка з підозрою на коронавірус, він лежить в ізольованому боксі, в який проходять через санітарний шлюз.

Сестри ранкової зміни обговорюють, за яких пацієнтів і завдання візьметься кожна з них. На плечі Крауткремер лягає керівництво зміною і догляд за двома пацієнтами, також вона опікуватиметься колегою, яка ще лише вчиться.

Перед першим контактом з хворими Андреа робить експрестест на коронавірус. Його роблять раз на тиждень. Тестують також пацієнтів, і їхніх родичів. Більшість персоналу вже щеплені.

Медсестра Андреа Крауткремер оглядає хворого разом з ученицею

Медсестра Андреа Крауткремер оглядає хворого разом з ученицею

7.00: Разом з ученицею Крауткремер оглядає Ганса Фінка (ім'я змінено). Йому ампутували ногу. Вона перевіряє рану і дані стану пацієнта, що висвічуються на комп'ютерних моніторах, скорочує дозу ліків, опитує хворого. Пояснює учениці, на що треба звертати увагу.

Догляд за хворим COVID-19 в реанімації

7.30: У шлюзі перед палатою, де лежить Мартін Фабер (ім'я змінено), Крауткремер надягає поліетиленову шапочку і захисний халат, дві пари рукавичок, зверху на вже надягнутий респіратор FFP2 - прозорий екран для обличчя. Сьогодні вона буде заходити сюди чотири рази, щоразу надягаючи увесь цей захисний одяг і потім, акуратно знявши, викидаючи його.

Кожен похід до ізоляційного боксу з хворими на COVID-19 Крауткремер доводиться ретельно планувати

Кожен похід до ізоляційного боксу з хворими на COVID-19 Крауткремер доводиться ретельно планувати

Пану Фаберу сорок з гаком, він хворів на лейкемію, і лежить у реанімації вже три дні. Його мама, яка також хворіла на COVID-19, померла в січні. Вона лежала на сусідньому ліжку. "Доброго ранку, пане Фабер! Як минула ніч?", - запитує медсестра. "Добре", - чути з-під маски, що закриває рот і ніс. "Добре, що ви так довго змогли пролежати на животі", - говорить вона. Пацієнт лежить на животі з учорашнього дня, щоб краще вентилювалися легені - за допомогою апарату ШВЛ під назвою Elisa.

Андреа знімає йому зі спини електроди, аби він міг перевернутися, протирає його одноразовими вологими серветками, застеляє ліжко. У захисному одязі це особливо незручно.

Для кращої вентиляції легенів пацієнти з коронавірусом мають постійно перевертатися на живіт

Для кращої вентиляції легенів пацієнти з коронавірусом мають постійно перевертатися на живіт

Вони розмовляють про те, що він хоче нарешті одружитися зі своєю коханою, і краще за все - просто зараз.

8.15: На приладі спостереження постійно включається звуковий сигнал - пацієнту треба відкашлятися.

Після сніданку дзвонить подруга Фабера, запитує про його стан. "Ви може дзвонити в будь-який час", - каже Крауткремер. Родичі дуже важливі для пацієнтів, запевняє вона: "Їх так бракує". В "Маріенгоф" навіть закупили планшети, аби полегшити контакти, поки через пандемію заборонені відвідування.

Як помирають хворі в інтенсивній терапії

У відділенні інтенсивної терапії сестри повинні документувати все, що вони роблять. Це потрібно для безпеки пацієнтів і для виплат лікарняних кас. Крім ізольованого боксу, всюди шумно: пищать і дзвенять контрольні прилади. На комп'ютерах за стійкою посеред відділення видно показники всіх пацієнтів.

Медсестрам доводиться одночасно вирішувати багато задач: слідкувати за прийомом ліків, дзвінками, сигналами апаратури

Медсестрам доводиться одночасно вирішувати багато задач: слідкувати за прийомом ліків, дзвінками, сигналами апаратури

Не тільки біля лікарняних ліжок є робота. Дзвонить телефон - "швидка" везе хворого. Прибула велика коробка з ліками - треба їх розподілити, замовити нові. Якщо несправний який-небудь прилад - викликати техніка.

9.20: Крауткремер запалює на стійці ліхтар з м'яким світлом, пояснюючи пошепки, що це знак персоналу: "На ліжку під номером 4 - пацієнт у передсмертному стані". Терапію припинили, біля нього двоє родичів - це дозволено тільки для тих, хто помирає. "У відділенні інтенсивної терапії не можна працювати, якщо ти не приймаєш того, що смерть - це частина життя", - каже старша по зміні.

Коли у реанімації пацієнт перебуває в передсмертному стані, запалюють такий ліхтар

Коли у відділі інтенсивної терапії пацієнт перебуває в передсмертному стані, запалюють такий ліхтар

10.00: Лікарі й сестри зібралися біля хворого на коронавірусну хворобу. Йому вводять шлунковий зонд, канюлю в трахею для вентиляції.

Через два дні помре і цей пацієнт. Це вже далеко не перший випадок у Крауткремер та її колег: "Ти робиш усе, що в твоїх силах - але цього не вистачає". Сподіваєшся на одужання кожного пацієнта, за кожного боїшся, каже вона.

Медперсонал працює з останніх сил

10.15: Крауткремер приносить Фаберу нові ліки, робить аналіз крові. Цукор підвищений - вводить інсулін. Повідомляє лікарю про погіршення показників вентиляції легенів.

Після цього знову йде до Фінка - робить йому перев'язку, обробляє рану.

11.30: Відчиняються двері палати, де помер хворий, - йдуть його рідні.

12.20: Час прийняти ліки й пообідати. Крауткремер знімає з Фабера дихальну маску. У нього сильна спрага через вентиляцію легенів. Крауткремер дезінфікує всі поверхні, яких торкається хворий.

13.15: Приходить вечірня зміна. Андреа Крауткремер передає справи колезі.

Цього тижня помер ще один пацієнт, розповідає Крауткремер по телефону через кілька днів. Три летальні випадки за тиждень - не рідкість, "якщо не пощастить - то й за один день".

Багато сестер працюють на межі, констатує вона: догляд за хворими, що перебувають у дуже тяжкому стані, багато роботи, страх заразитися - так багато всього відразу, "це висмоктує всі сили".

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Весілля в реанімації

Вона розповіла й про Фабера: коли лікарі порадили не відкладати з одруженням, лікарняний священник подзвонив у відділ запису актів цивільного стану, й чиновник прийшов у лікарню.

Священник Мартін Заурбір (Martin Saurbier) купив троянди, медперсонал - ігристе вино. Хтось приніс прикраси для приміщення.

Весілля у відділі інтенсивної терапії - прийшов працівник відділення реєстрації актів цивільного стану

Весілля у відділі інтенсивної терапії - прийшов працівник відділення реєстрації актів цивільного стану

Чиновник ставить запитання по переговорному пристрою. Молодята підтверджують згоду взяти шлюб. У всіх виступають сльози, розповідає Заурбір DW. У січні він провів в останню путь маму Фабера.

Пану Фаберу спочатку стало краще, каже духівник, проте пізніше показники погіршилися. Через тиждень після вінчання він помер. Його дружина попрощалася з ним. Мати Мартіна Фабера мали поховати, коли її син повернеться з лікарні. Тепер родина попросила лікарняного священика поховати маму й сина разом.

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Докладно

Палата інтенсивної терапії у клініці Кобленца

COVID-19: день медсестри у відділенні інтенсивної терапії

Андреа Крауткремер - медсестра у реанімації в одній з німецьких клінік. Серед її пацієнтів - хворі з коронавірусом.  

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