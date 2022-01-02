Летальність

Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків

У 2021 році в Німеччині померли стільки ж людей, у яких виявили коронавірус, скільки протягом 2020 року. Водночас за останні шість тижнів кількість нових заражень на дві третини скоротилась.