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Летальність

Летальність - статистичний показник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "летальність".

Летальність - співвідношення кількості померлих, наприклад, від хвороби до кількості тих, хто одужав. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кількість заражень коронавірусом у Європі перевищила сто мільйонів

Кількість заражень коронавірусом у Європі перевищила сто мільйонів 02.01.2022

За період пандемії на європейській території від Атлантичного узбережжя до Азербайджану та Росії зареєстровано понад сто мільйонів випадків зараження COVID-19.
Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків

Коронавірус: у Росії - черговий рекорд летальних випадків 15.07.2021

У Росії за останню добу зафіксували 791 летальний випадок серед осіб, в яких було підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією, та понад 25 тисяч нових інфікованих.
COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії

COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії 31.03.2021

Андреа Крауткремер - медсестра у відділенні інтенсивної терапії в одній з німецьких клінік. Серед її пацієнтів - також хворі на COVID-19. DW супроводжувала медсестру під час чергування.
COVID-19: в Україні другий день поспіль рекордно зростає кількість смертей

COVID-19: в Україні другий день поспіль рекордно зростає кількість смертей 24.03.2021

За минулу добу в Україні померли 342 інфіковані коронавірусом особи. Таким чином вже другу добу поспіль в країні фіксують рекордні показники смертності серед пацієнтів з COVID-19.
Україну накрила третя хвиля коронавірусу: жорсткого локдауну не уникнути?

Україну накрила третя хвиля коронавірусу: жорсткого локдауну не уникнути? 16.03.2021

В Україні невпинно збільшується кількість хворих на COVID-19. Експерти вказують, що країна тільки на висхідній нової хвилі захворювання, яка може принести багато смертей.
COVID-19: у лікарнях помирає 9 з 10 українців, під'єднаних до ШВЛ

COVID-19: у лікарнях помирає 9 з 10 українців, під'єднаних до ШВЛ 03.03.2021

Згідно з підрахунками аналітиків НАНУ, 88 відсотків українців, котрі під час лікування COVID-19 були під'єднані до ШВЛ, померли. Летальність серед хворих у відділеннях інтенсивної терапії - 76 відсотків.
Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків

Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків 05.02.2021

У 2021 році в Німеччині померли стільки ж людей, у яких виявили коронавірус, скільки протягом 2020 року. Водночас за останні шість тижнів кількість нових заражень на дві третини скоротилась.
Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі

Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі 29.01.2021

Мексика випередила Індію, яка раніше посідала третє місце у світі за кількістю смертельних випадків через коронавірус.
Надлишкова смертність в Україні: COVID-19 чи щось інше?

Надлишкова смертність в Україні: COVID-19 чи щось інше? 26.01.2021

Наприкінці минулого року в Україні була зафіксована найвища смертність за останні п'ять років. За офіційними даними, в цьому винен не коронавірус, а інші хвороби. Утім, науковці в цьому сумніваються.
Попри локдаун: летальність від COVID-19 у Німеччині залишається високою

Попри локдаун: летальність від COVID-19 у Німеччині залишається високою 22.01.2021

У Німеччині взимку зросла кількість смертей від коронавірусної хвороби - попри жорсткий локдаун у країні. Звідки береться ця статистика, і хто у грипі ризику: DW проаналізувала статистичні дані.
Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип 18.12.2020

Французькі науковці підтвердили: COVID-19 має втричі більшу летальність, ніж сезонний грип. Базою для порівняння слугувала найбільш смертоносна хвиля грипу за п'ять років.
Друга хвиля пандемії: куди привів Швецію її особливий шлях у протидії коронавірусу

Друга хвиля пандемії: куди привів Швецію її особливий шлях у протидії коронавірусу 10.11.2020

Особливий шлях, який Швеція обрала в боротьбі з коронавірусом, не врятував цю країну від другої хвилі пандемії. Але в ній і надалі нема жодних приписів на кшталт обов'язкового носіння масок. Уряд видає лише рекомендації.
Летальність від COVID-19 у листопаді різко зросте, застерігають німецькі вчені

Летальність від COVID-19 у листопаді різко зросте, застерігають німецькі вчені 05.11.2020

Безсимптомні носії вірусу стають дедалі серйознішою небезпекою для людей похилого віку та інших груп ризику, свідчать математичні моделі німецького Інституту імені Макса Планка.
Коронавірус: ремдесивір - не панацея під час лікування COVID-19

Коронавірус: ремдесивір - не панацея під час лікування COVID-19 20.10.2020

Медикамент ремдесивір дещо знижує летальність та скорочує перебіг коронавірусної хвороби COVID-19. Але ці ліки важко назвати проривом і панацеєю під час лікування, що підтверджують попередні дані дослідження ВООЗ.
Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео) 10.10.2020

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.

Лише 10 померлих від COVID-19: як Ісландії це вдалося? (27.05.2020) 27.05.2020

Після 9-тижневого карантину через пандемію коронавірусу Ісландія повертається до нормального життя. У країні один з найнижчих показників летальності від COVID-19 у світі. Як це вдалося?
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