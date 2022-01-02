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Летальність - статистичний показник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "летальність".
Летальність - співвідношення кількості померлих, наприклад, від хвороби до кількості тих, хто одужав. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Особливий шлях, який Швеція обрала в боротьбі з коронавірусом, не врятував цю країну від другої хвилі пандемії. Але в ній і надалі нема жодних приписів на кшталт обов'язкового носіння масок. Уряд видає лише рекомендації.