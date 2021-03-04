Україну накрила третя хвиля коронавірусу: жорсткого локдауну не уникнути?

Починаючи від кінця лютого, крива кількості нових заражень коронавірусом в Україні зростає дедалі стрімкіше. Щодня виявляють більше тринадцяти тисяч інфікованих, зростає кількість госпіталізацій. Нині на коронавірус хворіє понад двохсот тисяч українців.

Група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, Інституту проблем математичних машин та систем НАН України вказує на те, що нинішня хвиля більш потужна за попередній осінній сплеск захворювання. За словами керівника групи Ігоря Бровченка, вже зараз відсоток госпіталізованих і смертей вищий, аніж восени, що вказує на більш стрімке поширення вірусу.

"Якщо восени смертей було 1,5 відсотка від нових виявлених хворих, то зараз це 2,5 відсотка від виявлених. На жаль, за тиждень - два ми матимемо більше ніж по 200-250 смертей за день", - прогнозує Бровченко. За даними системи моніторингу поширення коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), в Україні від COVID-19 вже померло майже 29 тисяч українців. За останню добу зафіксовано 264 смертей.

Читайте також: Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні

Локдаун за умови

Нині у "червоній" зоні адаптивного карантина перебуває чотири області - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька. На межі "почервоніння", але ще в "помаранчевій" зоні, також 10 областей та Київ. Тож в Україні заговорили про новий жорсткий локдаун.

"Коли більша частина областей будуть у "червоних" зонах, скоріш за все, доведеться повертатись до тієї моделі локдауну, який запроваджувався й дію якого Україна вже проходила", - припускає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також не виключає жорсткого карантину на всій території України, щоправда, лише за умови, "якщо понад 50-70% областей перейдуть на червоний рівень". "Думаю, що поки ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину", - заявив Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

Неправильно розставлені пріоритети

Однак ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтанюк впевнений, що українська влада вибрала неправильну стратегію протидії поширенню вірусу. "Україна не контролює поширення коронавірусу. Запроваджені заходи лише призупиняють на якийсь час, як тільки ми їх відпускаємо, захворюваність починає рости. Ми реагуємо не на спалах, а діємо тоді, коли вже всюди палає", - сказав DW Ковтанюк.

Колишній заступник міністра критикує, що нині українська влада відмовилася від раннього виявлення хворих та відслідковування їхніх контактів, знизила рівень тестувань, кинувши всі сили на боротьбу з наслідками захворювання в лікарнях. Така стратегія, на його думку, не допоможе.

"Зараз МОЗ збільшує кількість лікарень, ліжкомісць, точки кисню. Це все добре. Але таким чином хворобу не зупинити. Бракує лікарів та медперсоналу. Їх швидко не "наштампуєш", - констатує Ковтанюк.

Він вважає, що в Україні нині не третя хвиля COVID-19, а продовження ще першої, з якою країна не може впоратися, неправильно розставивши пріоритети. "Ми сліпі. Ми не бачимо поширення захворювання, а кидаємо всі сили тільки на госпіталізацію. Переповнені лікарні - гарантовані смерті. Тому жорсткий та тривалий локдаун - у нас це єдиний вихід призупинити потік інфікованих у лікарні", - каже експосадовець. Ковтанюк не виключає зростання кількості смертей від COVID-19, оскільки українська медична система вже на межі.

Читайте також: Вакцина від коронавірусу: чи варто довіряти препарату AstraZeneca

Запізнілі обмеження

Українці вже звикли до карантинних обмежень з винятками і дедалі частіше ігнорують ці обмеження. Так, лижні курорти, в тому числі й "Буковель", були відкриті впродовж всього сезону, навіть попри те, що з цих регіонів надходять повідомлення про брак ліжок для госпіталізації через стрімке поширення COVID-19. Хоча українська влада сама розказує про жахіття короновірусу, водночас в країні працюють школи, ресторани, бари, нічні клуби, заклади культури, транспорт - навіть в окремих регіонах "червоної" зони, де ситуація з хворими на COVID-19 критична.

"Саме в Прикарпатті вперше виявили британський штам коронавірусу. Туди його завезли заробітчани, які повернулися в Україну на новорічні свята. Через те, що всі на свята ходили в гості, в церкву, знову в гості, а потім лижний курорт "Буковель". Таким чином британський штам стрімко розноситься Україною", - пояснює доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Щупика Федір Лапій. Вірусолог констатує, що цей штам є більш заразним та більш агресивним і, можливо, спричиняє важкий перебіг хвороби, наслідком чого є нині велика кількість госпіталізованих.

На думку керівника групи з математичного моделювання проблем Ігоря Бровченка, Україна "вже сильно запізнилися з карантином і жорсткими обмеженнями". "На жаль, через винятки й вибірковість в обмеженнях на ці обмеження в Україні ніхто вже не зважає. Економіка на межі. Нам доведеться обирати, як діяти, аби жертв було менше. Зараз потрібно хоч школи закрити, церкви, курорти, аби хоч якось запобігти поширенню. Але чи запровадять такі заходи?" - запитує Бровченко.