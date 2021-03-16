 Степанов назвав умови запровадження жорсткого карантину по всій Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Новини

Степанов назвав умови запровадження жорсткого карантину по всій Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов припустив повернення жорсткого карантину, якщо в "червоній" зоні опиняться більше половини областей України.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив про жорсткий карантин на території всієї України

Якщо в "червоній" зоні епідемічної небезпеки опиняться більше половини областей України, можливе введення жорстких карантинних обмежень на території всієї країни. Про це увечері понеділка, 15 березня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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"Я думаю, що ми будемо рухатися стратегією адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70 відсотків областей виявляться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - наводить слова Степанова агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, раніше очільник МОЗ заявляв, що Україна увійшла в досить важкий період через поширення нового варіанту коронавірусу. За його словами, в Україні змінюється клінічна картина COVID-19 і зростає захворюваність.

Дистанційне навчання у Львові

Тим часом Львів із вівторка, 16 березня, перевів 5-11 класи на дистанційне навчання. Як повідомив у понеділок мер Львова Андрій Садовий, крім цього припинять роботу дитячі клуби і дитячі гуртки. Працюватимуть лише дитячі садки й молодша школа.

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Садовий наголосив, що Львів за пів кроку від переходу міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

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