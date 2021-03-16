Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні

Харків'янка Катерина Бєлих з 2016 року бореться з раком яєчників. Цього року в неї стався рецидив: жінку прооперували та провели шість курсів хіміотерапії. Майже рік вона змушена вести ізольований спосіб життя, аби не підхопити особливо небезпечний для неї COVID-19. Катерина уникає громадського транспорту, не ходить до офісу на роботу.

"Я п'ять років у боротьбі, і від коронавірусу я точно не готова вмирати", - говорить співрозмовниця DW. Щойно в Україні відкрили запис на вакцинацію від COVID-19, Катерина зареєструвалася через портал "Дія" та чекає на свою чергу. "Я би хотіла вакцинуватися, бо у мене практично немає імунітету, хімія його вбиває і чи перенесу я ще й COVID, не зрозуміло", - каже жінка.

Важко хворі пацієнти - не у пріоритеті

Катерина Бєлих - одна з 300 тисяч людей в Україні, які перебувають в процесі лікування онкології, та одна з 800 тисяч, які живуть з історією раку. Однак довгоочікувана вакцина від коронавірусу для неї поки недосяжна. За календарним планом міністерства охорони здоров'я (МОЗ), черга до осіб із супутніми захворюваннями, також онкологічними, дійде аж у листопаді-грудні - і це за оптимістичним сценарієм.

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Загалом у список на вакцинацію з початку березня записалися лише близько 220 тисяч українців. Однак як між ними розподілятиметься препарат і наскільки чітко визначатиметься черговість, не відомо. Наразі при записі у користувача "Дії" навіть не запитують про супутні захворювання, додає Катерина Бєлих.

Між тим МОЗ України офіційно дозволило залучати до позачергового щеплення від коронавірусу низку осіб задля популяризації щеплення. Цією нагодою можуть скористатися чиновники, активісти, журналісти, актори, музиканти, депутати, ветерани АТО у разі, якщо є невикористані дози та на вакцинацію немає охочих із пріоритетних категорій. Формування такої черги доручили місцевим органам влади.

Вакцину отримують найспритніші?

Судячи з новин місцевих ЗМІ та соцмереж, в Україні позачерговими вакцинаціями за останній тиждень скористалося чимало охочих. Так, за період вакцинальної кампанії лише на Харківщині вакцинувалися уже більше двадцяти журналістів, блогерів, суспільних діячів, співробітників облдержадміністрації, звітують у місцевій ОДА. Услід за президентом Володимиром Зеленським оголений торс на камеру продемонстрував мер міста Первомайський Микола Бакшеєв. У Миколаєві першу дозу вакцини Covishield разом із міським головою Олександром Сєнкевичем отримали ще шестеро чиновників. У прямому ефірі та під спалахи камер вакцинуються інші місцеві керівники, а також народні депутати.

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Утім, побачити у такому доступі до вакцинації бодай системність годі. Підхід до "обрання обраних" також не можна назвати прозорим. "Одним з найбільш кричущих моментів наразі є відсутність чіткої комунікації від МОЗ та інших відповідальних органів", - заявляють в організації "Пацієнти України" і вимагають від влади чіткого алгоритму та рівного доступу усіх громадян до невикористаних доз вакцини від коронавірусу.

"Телефонне право" замість чіткого алгоритму

Запропонована МОЗ система імунізації створює проблемний доступ пересічних громадян до вакцини та уповільнює процес вакцинації, вважає експерт антикорупційної організації StateWatch Володимир Настенко. Він звертає увагу на несвоєчасне формування списків охочих вакцинуватися та нечітку регуляцію "залишкових" доз. "Дана ситуація знищує поняття "чесного" розподілу вакцин, коли люди через особисті зв'язки отримують вакцину раніше запланованого для них терміну", - коментує фахівець. Він не виключає, що у майбутньому така непрозора система може відкрити шлях до більш серйозних проблем, як-от платного позачергового отримання вакцини "для подорожніх чи передачі державної квоти вакцин приватним фармкомпаніям".

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"Це створює ризик для "телефонного права", для продажу вакцини. Адже якщо дуже хочеш вакцинуватися, зателефонуєш і запропонуєш навіть за це заплатити. Можливо, будуть і такі випадки", - додає виконавчий директор громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик. На його думку, реалізація ідеї з публічними вакцинаціями створює більше корупційних ризиків, ніж переваг.

Публічні, але малоефективні?

Популяризація вакцин в Україні дуже необхідна, проте запропонована публічна складова викликає чималі сумніви, кажуть опитані DW експерти. Вони вказують на соціологічне дослідження, згідно з яким лише два відсотки респондентів звертають увагу на вакцинацію відомих людей при ухваленні особистого рішення про щеплення.

"Всеукраїнська кампанія щодо вакцинації населення має здійснюватись постійно і не тільки проти коронавірусу. Зараз це виглядає так: публічні особистості кажуть "Вакцинуйся!" Окей, людина не проти, але в доступі для неї вакцина буде не раніше, ніж через рік", - дивується співзасновниця благодійного фонду підтримки онкопацієнтів Inspiration family Інеса Матюшенко.

На її думку, цільова аудиторія публічних особистостей має збігатися з категорією людей, яких вакцинують першими. Наразі ж першочергово мали би мотивувати вакцинуватися саме медиків, адже серед решти категорій вистачає охочих на наявні дози вакцин, акцентує співрозмовниця.

Позиція МОЗ: усе залежить від поставок

Наразі в Україні налічують близько300 тисяч пацієнтів у процесі лікування онкології й саме вони належать до категорії з надвисоким ризиком інфікування та тяжкого перебігу COVID-19, кажуть у фонді підтримки онкохворих. За даними МОЗ, останніми роками в Україні додається до 170 тисяч хворих на рак щороку. Однак саме таких пацієнтів, як і решту інших із супутніми захворюваннями, віднесли на останнє місце у пріоритеті отримання вакцин, вони також не можуть претендувати на залишки вакцин.

В українському МОЗ запевняють, що усі охочі вакцинуватися матимуть змогу отримати дві дози щеплення в 2021 році. "Головне, щоб не було зривів, глобальних катаклізмів у поставках вакцин", - переконує головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Проте саме ці чинники і викликають досі багато запитань, адже в Україні наразі доступний препарат лише одного виробника й у обмеженій кількості - 500 тисяч доз. Точних дат та кількості наступних поставок у МОЗ назвати не можуть, натомість офіційними рекомендаціями для пацієнтів лишається записуватися у на вакцинацію через "Дію" або контакт-лінію МОЗ. "В Україні на сьогодні немає ні вибору, ні розуміння, коли і які вакцини будуть, ні гайдлайнів, які повинні бути для вакцинації", - обурюється Інеса Матюшенко із фонду підтримки онкохворих.