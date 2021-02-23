 Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав щеплення від коронавірусу на передовій разом з іншими військовими.

Володимир Зеленський отримав щеплення від коронавірусу

Володимир Зеленський отримав щеплення від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. "Боятися нічого, подаю власний приклад", - написав український президент у вівторок, 2 березня, на своїй сторінці в Instagram, розмістивши фотографію у лікарському кабінеті під час медичної маніпуляції.

У соцмережі Twitter Зеленський зазначив, що вакцинувався на передовій на Донбасі з українськими військовослужбовцями як головнокомандувач. "Та ж Oxford / AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена першою в Україні, і яку отримали мільйони людей у всьому світі", - додав він.

Нагадаємо, напередодні, 1 березня, публічно зробив собі щеплення від COVID-19 міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Кампанія вакцинації від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Станом на ранок вівторка в Україні було провакциновано понад 4,9 тисячі осіб.

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У понеділок Максим Степанов заявив, що темпи вакцинації в Україні мають влітку зрости до щеплення від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.

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