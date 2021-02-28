МОЗ планує вакцинувати по 5-7 мільйонів українців на місяць

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення від коронавірусу, що дозволить вийти на рівень п'ять-сім мільйонів щеплень на місяць. Про це Степанов сказав у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV ввечері понеділка, 1 березня.

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (п'ять-сім мільйонів щеплень на місяць - Ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що у нас укладені, а у нас із цим проблема", - сказав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Причина нинішніх повільних темпів вакцинації

Під час програми міністр пояснив причини нинішніх повільних темпів проведення щеплень. За його словами, в суботу та неділю відбувається мало вакцинацій, оскільки у лікарів, які повинні вакцинувати на першому етапі, вихідний. Крім того, міністр запевнив, що вже поточного тижня кількість вакцинацій збільшиться до 10 тисяч.

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"За останню добу було зроблено 1 764 вакцинації, а 4 905 людей - взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, думаю, (...) повинні дійти до 10 тисяч вакцинацій", - сказав Степанов.

Він запевнив, що вакцинація в Україні розгортається в "нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи і світу". До листопада планується надати доступ до вакцинації всім громадянам країни, запевнив міністр.

Нагадаємо, в Україні кампанія вакцинації від коронавірусу розпочалася 24 лютого.

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