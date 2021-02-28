 МОЗ планує вакцинувати по 5-7 мільйонів українців на місяць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Новини

МОЗ планує вакцинувати по 5-7 мільйонів українців на місяць

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на прискорення вакцинації населення від коронавірусу в разі виконання постачальниками укладених договорів.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення від коронавірусу, що дозволить вийти на рівень п'ять-сім мільйонів щеплень на місяць. Про це Степанов сказав у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV ввечері понеділка, 1 березня.

"Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (п'ять-сім мільйонів щеплень на місяць - Ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували всі зобов'язання за тими договорами, що у нас укладені, а у нас із цим проблема", - сказав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Причина нинішніх повільних темпів вакцинації

Під час програми міністр пояснив причини нинішніх повільних темпів проведення щеплень. За його словами, в суботу та неділю відбувається мало вакцинацій, оскільки у лікарів, які повинні вакцинувати на першому етапі, вихідний. Крім того, міністр запевнив, що вже поточного тижня кількість вакцинацій збільшиться до 10 тисяч.

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"За останню добу було зроблено 1 764 вакцинації, а 4 905 людей - взагалі ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість, думаю, (...) повинні дійти до 10 тисяч вакцинацій", - сказав Степанов. 

Він запевнив, що вакцинація в Україні розгортається в "нормальному режимі, як у цивілізованих країнах Європи і світу". До листопада планується надати доступ до вакцинації всім громадянам країни, запевнив міністр.

Нагадаємо, в Україні кампанія вакцинації від коронавірусу розпочалася 24 лютого.

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Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати (24.02.2021)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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