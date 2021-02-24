Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні

В Україні у середу, 24 лютого, зробили перше щеплення від коронавірусу лікарю-реанімологу з Черкас. Про це повідомив глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко у соцмережі Facebook.

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"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаманітолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні", - написав Скічко.

Між тим міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив на засіданні уряду, що у Черкасах уже зробили щеплення 10 людям. "У Черкасах 10 осіб уже вакциновано. Першим був лікар-реаніматолог Євген Горенко", - зазначив міністр.

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Раніше цього ж дня Степанов повідомив, що перші вакцини сьогодні о 7-й годині ранку відбули в регіони. Степанов стверджує, що Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів кампанії вакцинації. "Очікуємо постачання вакцин від компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX - понад 100 тисяч доз, компанії Sinovac - близько 2 мільйона доз, компанії AstraZeneca - 1,5 мільйона від Serum Institut і ще близько 4 мільйони доз у рамках COVAX, компанії Novavax - 10 мільйонів доз уже підписані і ще на 5 мільйонів плануємо найближчим часом укласти контракт", - зазначив міністр, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

В Україні проведуть клінічні дослідження

Максим Степанов також повідомив, що зустрівся в Індії з представниками компанії Bharat Biotech, яка також розроблює вакцину від COVID-19. "Вакцина пройшла три етапи кліндосліджень, в останньому взяли участь понад 25 тисяч добровольців. Упродовж 10 днів очікуються фінальні результати третьої стадії кліндосліджень. Попередні висновки вчених оптимістичні - вакцина дієва та безпечна", - сказав він.

"Під час переговорів із компанією ми досягли згоди на обопільну готовність виробника й України брати участь у кліндослідженнях нової розробки - вакцини у формі назального спрею або крапель. Вони розпочинають першу стадію випробувань, а другу або третю можна частково провести в Україні. Кліндослідження планується завершити до вересня-жовтня. Здійснення таких досліджень в Україні дасть нам пріоритетний доступ до вакцини в разі її ефективності", - запевнив Степанов.

Нагадаємо, в Україні декілька разів переносилась дата початку вакцинації від коронавірусу.

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