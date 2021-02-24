Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні
В Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим його отримав лікар-реаманітолог з Черкас, який працює у відділенні для пацієнтів, хворих на COVID-19.
Лікар в Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні
В Україні у середу, 24 лютого, зробили перше щеплення від коронавірусу лікарю-реанімологу з Черкас. Про це повідомив глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко у соцмережі Facebook.
"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаманітолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні", - написав Скічко.
Між тим міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив на засіданні уряду, що у Черкасах уже зробили щеплення 10 людям. "У Черкасах 10 осіб уже вакциновано. Першим був лікар-реаніматолог Євген Горенко", - зазначив міністр.
Раніше цього ж дня Степанов повідомив, що перші вакцини сьогодні о 7-й годині ранку відбули в регіони. Степанов стверджує, що Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів кампанії вакцинації. "Очікуємо постачання вакцин від компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX - понад 100 тисяч доз, компанії Sinovac - близько 2 мільйона доз, компанії AstraZeneca - 1,5 мільйона від Serum Institut і ще близько 4 мільйони доз у рамках COVAX, компанії Novavax - 10 мільйонів доз уже підписані і ще на 5 мільйонів плануємо найближчим часом укласти контракт", - зазначив міністр, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
В Україні проведуть клінічні дослідження
Максим Степанов також повідомив, що зустрівся в Індії з представниками компанії Bharat Biotech, яка також розроблює вакцину від COVID-19. "Вакцина пройшла три етапи кліндосліджень, в останньому взяли участь понад 25 тисяч добровольців. Упродовж 10 днів очікуються фінальні результати третьої стадії кліндосліджень. Попередні висновки вчених оптимістичні - вакцина дієва та безпечна", - сказав він.
"Під час переговорів із компанією ми досягли згоди на обопільну готовність виробника й України брати участь у кліндослідженнях нової розробки - вакцини у формі назального спрею або крапель. Вони розпочинають першу стадію випробувань, а другу або третю можна частково провести в Україні. Кліндослідження планується завершити до вересня-жовтня. Здійснення таких досліджень в Україні дасть нам пріоритетний доступ до вакцини в разі її ефективності", - запевнив Степанов.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.