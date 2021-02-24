Bharat Biotech – індійська біотехнологічна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Bharat Biotech".

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech спеціалізується на розробці та виробництві медичних препартів. Штаб-квартира компанії розташована в місті Гайдарабад. До розробок Bharat Biotech належить також вакцина Covaxin від коронавірусу SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.