Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Bharat Biotech

Bharat Biotech – індійська біотехнологічна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Bharat Biotech".

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech спеціалізується на розробці та виробництві медичних препартів. Штаб-квартира компанії розташована в місті Гайдарабад. До розробок Bharat Biotech належить також вакцина Covaxin від коронавірусу SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні

Лікар у Черкасах першим вакцинувався від коронавірусу в Україні 24.02.2021

В Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим його отримав лікар-реаманітолог з Черкас, який працює у відділенні для пацієнтів, хворих на COVID-19.
В Індії розпочалася масштабна кампанія з вакцинації

В Індії розпочалася масштабна кампанія з вакцинації 16.01.2021

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що досі жодна країна в історії не проводила більш масштабної кампанії з вакцинації. До липня у країні хочуть щепити 300 мільйонів людей.
Індія дозволила використання двох вакцин від коронавірусу

Індія дозволила використання двох вакцин від коронавірусу 03.01.2021

Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca, а також про препарат індійської фірми Bharat Biotech. Очільник індійського регулятора запевнив у безпечності вакцин.
Індія: понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом

Індія: понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом 19.12.2020

Індія стала другою країною у світі, де коронавірусом заразились понад 10 мільйонів осіб. Країна готується вакцинувати 1,3 мільярда людей.