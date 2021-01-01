Індія дозволила використання двох вакцин від коронавірусу

Влада Індії у неділю, 3 січня, дозволила екстрене застосування двох вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, а також про препарат індійської фірми Bharat Biotech. Вакцини дозволені для "обмеженого використання", зазначило індійське відомство з лікарських засобів.

Його очільник запевнив, що ці вакцини "безпечні на 100 відсотків". Такі побічні ефекти, як незначна температура, біль та алергія, "є звичними для кожної вакцини", додав він, повідомляє агентство новин AFP.

В Індії 96 тисяч медпрацівників вже пройшли навчання з вакцинації. Наданий дозвіл на використання засобів проти коронавірусу знаменує початок однієї з найбільших кампаній з вакцинації у світі. Всього в Індії проживає близько 1,3 мільярда людей. Країна посідає після США друге місце у світі за кількістю заражень коронавірусом - загалом зафіксовано понад 10,3 мільйона випадків інфікування, померли майже 150 тисяч людей, в яких підтвердили зараження.

Тим часом у Інституті сироватки Індії (Serum Institute of India), що є найбільшим у світі виробником вакцин, заявив, що вже виробляє від 50 до 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca на місяць. Виконавчий директор цього інституту зазначив, що вакцина буде "готова до використання найближчими тижнями".

Читайте також: Щеплення від коронавірусу: чи буде воно обов'язкове для всіх у ЄС?

