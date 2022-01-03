Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Covaxin

Covaxin - вакцина від коронавірусу, розроблена індійською компанією Bharat Biotech. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Covaxin".

Вакцина Covaxin, яка має захищати від коронавірусу SARS-CoV-2 та коронавірусної хвороби COVID-19, розроблена індійською біотехнологічною компанією Bharat Biotech. Covaxin належить до інактивованих вакцин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Індія розпочала вакцинацію підлітків від COVID-19 на тлі сплеску інфікувань

Індія розпочала вакцинацію підлітків від COVID-19 на тлі сплеску інфікувань 03.01.2022

Щоб уникнути повторного спалаху коронавірусної інфекції, Індія починає щеплення підлітків віком від 15 до 18 років.

ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin

ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin 03.11.2021

ВООЗ надала дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 Covaxin - першої, яку розробили і виготовили в Індії. Препарат вводиться двома дозами і не потребує специфічних умов зберігання.
В Індії розпочалася масштабна кампанія з вакцинації

В Індії розпочалася масштабна кампанія з вакцинації 16.01.2021

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що досі жодна країна в історії не проводила більш масштабної кампанії з вакцинації. До липня у країні хочуть щепити 300 мільйонів людей.
Індія дозволила використання двох вакцин від коронавірусу

Індія дозволила використання двох вакцин від коронавірусу 03.01.2021

Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca, а також про препарат індійської фірми Bharat Biotech. Очільник індійського регулятора запевнив у безпечності вакцин.
Індія: понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом

Індія: понад 10 мільйонів інфікованих коронавірусом 19.12.2020

Індія стала другою країною у світі, де коронавірусом заразились понад 10 мільйонів осіб. Країна готується вакцинувати 1,3 мільярда людей.