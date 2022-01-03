Covaxin - вакцина від коронавірусу, розроблена індійською компанією Bharat Biotech. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Covaxin".

Вакцина Covaxin, яка має захищати від коронавірусу SARS-CoV-2 та коронавірусної хвороби COVID-19, розроблена індійською біотехнологічною компанією Bharat Biotech. Covaxin належить до інактивованих вакцин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.