В Індії розпочалася масштабна кампанія з вакцинації

В Індії, де проживають понад 1,3 мільярда людей, у суботу, 16 січня, почали вакцинувати населення від коронавірусу. За планом, до липня щеплення мають зробити близько 300 мільйонам людей.

"Жодна країна в історії ніколи не проводила кампанію з вакцинації такого масштабу", - заявив у телезверненні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, цитує інформагенція dpa. Індія посідає друге місце у світі за чисельністю населення після Китаю. За даними індійської влади, проводити кампанію з вакцинації будуть загалом 600 тисяч людей, які пройшли відповідну підготовку.

Першим щеплення зробили працівникам державної лікарні в Нью-Делі. Загалом в першу хвилю планують вакцинувати 30 мільйонів людей, серед яких медичні працівники, поліцейські, військові, тюремний персонал та чиновники, які залучені до боротьби з пандемією. До липня планують вакцинувати ще 270 мільйонів людей старше 50 років, а також тих, хто належить до груп ризику.

В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу: вакцини AstraZeneca, розробленої спільно з Оксфордським університетом, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech. Ця вакцина перебуває ще на третьому етапі клінічних досліджень і поки немає даних щодо її ефективності. Втім, індійське відомство з лікарських засобів запевнило, що обидві вакцини "безпечні на 100 відсотків". Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 16 січня в Індії підтверджено 10,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом, померли 152 тисячі осіб, в яких зафіксували зараження.