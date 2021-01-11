У Німеччині від коронавірусу вакцинували один відсоток населення

У Німеччині станом на четвер, 14 січня, щеплення першою з двох необхідних доз вакцини від коронавірусу зробили понад 842 тисячам людей, повідомили в Інституті імені Роберта Коха. Це становить 1,01 відсотка всього населення країни. Кампанія з вакцинації проти коронавірусу почалася в Німеччині 27 грудня.

При щепленні від коронавірусу необхідно ввести дві дози вакцини з інтервалом в три тижні. На сьогодні вакцинацію у Німеччині проводять препаратами від німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer, а також, у значно меншому обсязі, від американського виробника Moderna.

"Ми стали на шлях виходу з пандемії", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), коментуючи дані щодо кількості вакцинованих, цитує агенція AFP. Водночас він зазначив, що Німеччина все ще перебуває у "найважчій фазі пандемії" з огляду на високу кількість нових випадків зараження та смертей від коронавірусу.

Вважається, що для формування колективного імунітету необхідно, аби було вакциновано 60 відсотків населення. Поки що кількість вакцин дуже обмежена. У першу чергу щеплення мають зробити людям старше 80 років, мешканцям будинків для людей похилого віку, доглядальникам та медичному персоналу.

Черга з доглядальників, які чекають на щеплення в Берліні

Тим часом в Німеччині набирає обертів критика через низькі темпи вакцинації та малу кількість замовлених вакцин BioNTech/Pfizer. Переговори щодо закупівлі вакцини від імені країн ЄС вела Єврокомісія.

Прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) розкритикувала заяву Шпана про те, що кожен, хто хоче зробити щеплення, матиме таку змогу. "Я вважаю це неправильним, коли міністр охорони здоров'я робить такі обіцянки, коли ми не знаємо, чи є достатньо вакцин", - наголосила вона.

Інформації про посилені ознаки побічних ефектів від вакцинації поки немає, повідомив Інститут імені Пауля Ерліха (PEI). Наразі було повідомлено про 325 випадків із побічними ефектами, 51 з яких можна оцінити як серйозні, що узгоджується з даними клінічних досліджень, а також є статистично незначними.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Щеплення рекомендоване людям від 16 років Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Мобільні станція вакцинації У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Логістичний виклик Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу У масці та з дотриманням дистанції Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Важливо не забувати і про інші щеплення Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я. Автор: Інна Завгородня

