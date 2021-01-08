 Старт кампанії з вакцинації у Євросоюзі: успіх чи провал? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.01.2021

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Європа

Старт кампанії з вакцинації у Євросоюзі: успіх чи провал?

Щеплення від коронавірусу почали робити в країнах ЄС 27 грудня. Однак кампанія одразу наразилася на критику. Мовляв, доз замало, а замовили їх запізно. Чи це правда?

Кампанію з вакцинації проти коронавірусу у ЄС критикують за її повільність

Кампанію з вакцинації проти коронавірусу у ЄС критикують за її повільність

Перші щеплення від коронавірусу почали робити в Євросоюзі в останні дні 2020 року - раніше, ніж передбачало багато експертів. Проте кампанію з вакцинації гостро критикують. Мовляв, Єврокомісія замовила занадто мало доз вакцини й зробила це занадто пізно, при цьому процес щеплення відбувається занадто повільно й погано організований. Які з цих закидів виправдані, а які - ні?

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Правда, що Євросоюз замовив занадто мало вакцини?

Неправда. Єврокомісія підписала торік угоди з шістьма виробниками вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson і Sanofi. Таким чином вона зарезервувала для ЄС майже два мільярди доз. Цього цілком достатньо для 450 мільйонів жителів 27 країн Євросоюзу навіть за умови, що майже усі вакцини передбачатимуть дворазове щеплення і, можливо, не всі препарати будуть допущені до застосування.

Європейське агентство лікарських засобів у Амстердамі

Європейське агентство лікарських засобів у Амстердамі

Для мінімізації ризиків Євросоюз зробив ставку відразу на декількох "коней". Як пояснив в інтерв'ю DW представник Єврокомісії з питань охорони здоров'я Стефан де Керсмекер, в момент підписання контрактів ніхто не міг передбачити, яка вакцина першою отримає європейський дозвіл і взагалі зможе потрапити на ринок. Першим зрештою став препарат компаній BioNTech і Pfizer, а 6 січня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування в ЄС вакцини американської компанії Moderna.

Той факт, що спочатку Єврокомісія замовила тільки 200 мільйонів доз препарату BioNTech і Pfizer та 80 мільйонів доз Moderna, пояснюється, серед іншого, застосуванням цими фірмами нової технології виробництва вакцини й високою ціною таких препаратів. Крім того, вакцину BioNTech і Pfizer треба зберігати при температурі мінус 70 градусів, що додатково ускладнює її застосування.

Проте на початку зими ЄС дозамовила у BioNTech та Pfizer ще 100 мільйонів доз і 80 мільйонів доз - у Moderna. Така можливість була з самого початку обумовлена ​​в рамкових угодах з цими фірмами. "Зараз з BioNTech та Pfizer ведуться переговори про додаткові поставки", - повідомив де Керсмекер. Крім того, Німеччина зарезервувала для себе ще 30 мільйонів доз, оскільки субсидувала розробку вакцини цієї фірми.

Вакцину компаній BioNTech/Pfizer необхідно зберігати при наднизькій температурі

Вакцину компаній BioNTech/Pfizer необхідно зберігати при наднизькій температурі

Тож загалом Євросоюз зарезервував для себе достатню кількість доз. Але деякі спостерігачі, все одно, вважають, що ЄС міг би піти на більший ризик і робити замовлення швидше. Ставка відразу на кілька фірм може, однак, виявитися правильною, якщо в найближчі місяці дозволи отримають вакцини фірм AstraZeneca і CureVac. Крім того, Єврокомісія веде переговори ще й з американською компанією Novavax про закупівлю 100 мільйонів доз її препарату.

На адресу ЄС звучить і прямо протилежна критика. Правозахисні організації звинувачують промислово розвинені країни в тому, що вони скуповують левову частку вакцини від коронавірусу, обділяючи таким чином бідні країни.

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Правда, що вакцинація в ЄС йде занадто повільно?

Правда. Щеплення від COVID-19 почали робити в ЄС 27 грудня, але в багатьох країнах кампанія буксує. На тлі швидкого зростання числа інфікованих це викликає гостру критику.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Проблема, однак, не в тому, що замовлено надто мало доз, а в недостатніх обсягах виробництва вакцини. Саме тому, не втомлюється пояснювати глава міністерства охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), щеплення зараз роблять не всім бажаючим, а тільки людям з груп населення, що піддаються найбільшому ризику. Однак, за словами міністра, обсяги випуску вакцини збільшаться, коли на початку лютого розпочнеться її виробництво на новому заводі BioNTech в німецькому Марбурзі.

Про це говорить де Керсмекер. У ЄС, пояснює він, розуміли, що виробництво вакцини може стати "вушком голки", тому інвестували чималі кошти в нарощування відповідних потужностей.

Друга і, найвірогідніше, головна причина пробуксовки кампанії вакцинації в ЄС - організаційні недоліки в деяких країнах, зокрема дефіцит персоналу, чи занадто складна система запрошення на щеплення. У Франції, наприклад, в перші дні вакцинації щеплення зробили лише кільком сотням людей. Регіональні політики звинуватили Париж у відсутності координації та надмірно бюрократичному підході. Так, французькими правилами передбачено, що ті, хто бажають отримати щеплення, повинні спочатку проконсультуватися з лікарем, потім почекати декілька днів, а потім ще й завізувати письмову згоду на щеплення.

У Нідерландах почали робити щеплення тільки 6 січня - останніми в ЄС. Уряд в Гаазі пояснив затримку проблемами в логістиці та необхідністю національного - на додачу до європейського - допуску вакцини BioNTech та Pfizer. За повідомленнями ЗМІ, на одному складі на сході країни вже декілька днів простоюють контейнери з 175 тисячами доз препарату.

Черга в один з шести центрів вакцинації від коронавірусу у Берліні

Черга в один з шести центрів вакцинації від коронавірусу у Берліні

У Німеччині до 7 січня було зроблено щеплення 417 060 особам. У відсотковому відношенні це більше, ніж в деяких сусідніх країнах. Проте темпи вакцинації, все одно, критикують, зазначаючи, що Німеччина отримала вже 1,3 мільйона доз. Тому справа, очевидно, не в нестачі вакцини. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) змушений був визнати, що національна стратегія вакцинації реалізується владою федеральних земель не оптимально.

Вакцинація почалася в ЄС занадто пізно

Таке твердження вводить в оману. У Великобританії почали робити щеплення препаратом BioNTech і Pfizer першими у світі - 8 грудня. У США - 14 грудня. В ЄС, де кампанія вакцинації почалася 27 грудня, відповідно на два чи три тижні пізніше.

У США перше щеплення від коронавірусу зробили 14 грудня

У США перше щеплення від коронавірусу зробили 14 грудня

Про європейські терміни можна сперечатися, але в ЄС вирішили, що краще ретельно перевірити препарат, ніж в екстреному порядку допускати його до застосування. На відміну від Великобританії і США в Євросоюзі відмовилися від екстреної сертифікації, при якій не перевіряють результати тривалого тестування препарату на його безпеку й ефективність.

Замість цього в ЄС обрали шлях "прискореного допуску". В такому випадку забезпечується максимально швидка перевірка даних, наданих винахідниками вакцини, але одночасно дотримуються і всі вимоги, що стосуються перевірки безпеки, ефективності та якості вакцини.

У разі екстреної сертифікації відповідальність за можливі негативні наслідки застосування вакцини несе влада країни, яка дозволила її застосування. Метод, обраний в ЄС, покладає таку відповідальність на фірми-виробники. А рішення спільно, а не поодинці проводити сертифікацію вакцини і замовляти її у фармацевтичних фірм пояснюється, серед іншого, можливістю отримати суттєві знижки і прискорити поставки препаратів. Йдеться при цьому і про солідарність великих країн ЄС з малими, на що неодноразово звертала увагу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Кампанію з вакцинації проти коронавірусу у ЄС критикують за її повільність

Старт кампанії з вакцинації у Євросоюзі: успіх чи провал?

Кампанію з вакцинації від коронавірусу в ЄС гостро критикують. Мовляв, доз замало, а замовили їх запізно. Чи це правда?  

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