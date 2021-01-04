Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу?

Вважається, що для вироблення колективного імунітету щеплення від коронавірусу мають зробити від 60 до 70 відсотків населення країни. У випадку Німеччини з її 82 мільйонами жителів це означає, що вакцинуватися мають хоча б 50 мільйонів осіб.

Перед початком кампанії з вакцинації тут обговорювалися два фактично протилежних за суттю питання. Перше - чи знайдеться в Німеччині достатня кількість згодних зробити щеплення? Другий - чи вистачить вакцини для всіх бажаючих зробити це якомога швидше? З початку вакцинації пройшов тиждень, і перше питання поки що зникло з порядку денного. А ось друге встало на повний зріст.

Читайте також: Фальстарт вакцинації проти коронавірусу - які проблеми виникли у західній Європі

Щеплення в будинках для людей похилого віку вимагають більше часу

Перші уколи в Німеччині зробили ще 27 грудня - з випередженням графіка. З цієї нагоди міністр охорони здоров'я Йенс Шпан (Jens Spahn) виступив на імпровізованій пресконференції в останній робочий день 2020 року. Він сказав, що старт кампанії відбувся хоч і з пробуксовкою, але в цілому вдало. Зараз з такою оцінкою багато хто не згоден і підхід уряду різко критикують. При цьому критики посилаються на досвід Ізраїлю, США і Великобританії, де вакцинація населення йде помітно швидше, ніж у ФРН.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Досі в Німеччині, на відміну від Великобританії, роблять щеплення тільки дозволеним у Євросоюзі препаратом BNT162b2, розробленим німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Згідно з квотами ЄС, ФРН вже отримала 1,3 мільйона доз. Але щеплення поки що отримали лише 264 952 осіб. Такі дані були опубліковані в понеділок, 4 січня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), який досліджує для німецького уряду хід пандемії COVID-19 у країні. Чому ж так мало?

Одна з причин - ухвалена в Німеччині черговість вакцинації. В першу, найбільш пріоритетну групу включені ті, кому в разі зараження коронавірусом найбільше загрожує особливо тяжкий перебіг хвороби включно зі смертельними наслідками. Це - всі жителі Німеччини старше 80 років, а також особи з небезпечними хронічними захворюваннями. До цієї ж групи віднесені й мешканці будинків для літніх людей, інваліди, пацієнти з деменцією, а також санітари, які доглядають за такими людьми.

Читайте також: США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

Щеплення почали робити саме з будинків для людей похилого віку. Вакцинацію проводять виїзні мобільні бригади, і займає вона набагато більше часу, ніж в спеціальних стаціонарних центрах. Медикам тут доводиться обходити одну кімнату за іншою і, перш ніж зробити укол, інформувати її мешканця про вакцину та відповідати на його запитання. Часом гальмує процес і відсутність у недієздатного мешканця будинку для літніх осіб письмової згоди її опікуна. Але це не єдина причина пробуксовки німецької кампанії з вакцинації.

Автобус виїзної бригади з вакцинації від коронавірусу

Вакцин на вистачає навіть на найбільш пріоритетну групу

У Німеччині вже створені 440 стаціонарних центрів вакцинації. Укомплектовано їхній персонал. Але працюють лише одиниці. У Берліні - тільки один з шести, й він упродовж декількох днів був закритий. Причина - нестача вакцин. Берлінський центр у Трептові, наприклад, може обслуговувати до 3500 осіб з першої пріоритетної групи за добу, а обслуговує з цієї причини тільки 600.

Наступна порція вакцин від BioNTech і Pfizer повинна надійти до Німеччини 8 січня. Всього до кінця місяця - ще 2,68 мільйона доз до вже отриманих 1,3 мільйона. Разом - приблизно чотири мільйони. Але лише до найбільш пріоритетної групи німецького населення належить понад 8,6 мільйона осіб. Голова Німецького фонду захисту інтересів пацієнтів (Deutsch Stiftung Patientenschutz) Ойген Бріш (Eugen Brysch) вважає, що міністр охорони здоров'я припустився величезної помилки, коли включив в першу пріоритетну групу на рівних правах так багато людей. Треба було, мовляв, виділити найбільш пріоритетних навіть серед цієї групи.

У німецькій пресі тим часом дедалі частіше закиди на адресу уряду Німеччини. Він, кажуть у ЗМІ, пожертвував національними інтересами, життями німців в ім'я європейської солідарності, поклавшись у питанні щодо вакцини від коронавірусу на загальноєвропейське рішення. Й справді, ще влітку минулого року чотири країни ЄС - Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди, - що сформували спочатку своєрідний "альянс вакцинації", передоручили ведення переговорів з потенційними виробниками вакцин Єврокомісії.

Берлінський центр з вакцинації від коронавірусу у Трептові

Уряд: Європейський підхід відповідає інтересам Німеччини

На урядовій пресконференції в понеділок, 4 січня, офіційний представник канцлерки ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) не став спростовувати повідомлення газети Bild про те, що саме Анґела Меркель (Angela Merkel) була головним ініціатором відмови від національного чи групового підходу на користь загальноєвропейського. І такий курс, заявив Зайберт, уряд Німеччини, як і раніше вважає правильним. "Європейський підхід відповідає інтересам Німеччини", - констатував він.

По-перше, тому що на переговорах з фармацевтичними фірмами Єврокомісія має куди більшу вагу, ніж групи або окремі країни, навіть такі багаті, як Німеччина. Наодинці Берлін точно не зміг би домогтися тих знижок, які виторгувала Єврокомісія. Конкретний приклад - США, які домовлялися з BioNTech і Pfizer окремо, згідно з повідомленнями преси, платять за перші сто мільйонів доз їхньої вакцини по 19,5 долара (в перерахунку - 16 євро) за дозу. А країни Євросоюзу - по 12 євро.

Друга, ще більш важлива для Німеччини причина - існування самого Європейського Союзу, від якого у значній мірі залежить добробут самої Німеччини. Якби великі країни ЄС не проявили солідарність з малими, залишивши їх наодинці з пандемією, невідомо, як би вони повелися в майбутньому, під час обговорення питань глобального характеру, не пов'язаних з коронавірусом. Перегони 27 країн у спробі отримати вакцину, вважає Шпан, поставили б Євросоюз на межу розпаду.

Вушко голки - виробництво вакцини, а не замовлення

Що ж стосується конкретних цифр, то замовлених Єврокомісією доз, зазначили на урядовій пресконференції, більш ніж достатньо. Загалом для 450 мільйонів жителів ЄС заброньовано близько двох мільярдів доз, зокрема 300 мільйонів у BioNTech і Pfizer. Проблема в тому, що дозвіл на використання в Євросоюзі досі має лише препарат цих фірм-партнерів.

Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Найближчими днями очікується допуск на європейський ринок вакцини американської компанії Moderna, у якої ЄС закупив 160 мільйонів доз. Але найбільше надій у Євросоюзі покладають на так звану оксфордську вакцину - препарат британської фірми AstraZeneca. У неї ще в серпні Брюссель замовив 400 мільйонів доз. Європейський допуск цього препарату, однак, поки що затримується.

Тим часом саме цей препарат може різко прискорити вакцинацію, оскільки не вимагає при зберіганні й транспортуванні екстремально низьких температур, а значить може застосовуватися в звичайних лікарських кабінетах. До того ж ціна на цей препарат найнижча - 1,78 євро за дозу, що також вплинуло на вибір вакцини, перед яким стояла Єврокомісія.

Але тоді - влітку минулого року - ніхто не міг знати, яка з вакцин першою отримає європейський дозвіл і що серед піонерів бракуватиме препаратів таких найбільших в світі фармацевтичних фірм, як французька Sanofi, GlaxoSmithKline з Великобританії, американських Merck & Co та Johnson & Johnson або німецької фірми CureVac, з якими Єврокомісія з метою мінімізації ризиків також підписала контракти на закупівлю сотень мільйонів доз.

Тому і критику на адресу закупівельної політики ЄС глава інституту вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дростен (Christian Drosten) вважає несправедливою. "Вакцини доводилося замовляти за кілька місяців, не знаючи в той момент, чи буде та чи інша взагалі діяти, - зазначив Дростен. - Зараз постфактум оцінити той підхід практично неможливо".