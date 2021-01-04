 Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу?

Ще наприкінці минулого року в Німеччині почали вакцинацію від коронавірусу. Але вакцини не вистачає. Уряд ФРН, вважають критики, мало подбав про власне населення.

Вакцинація від коронавірусу у будинку для літніх осіб у Німеччині

Вакцинація від коронавірусу у будинку для літніх осіб у Німеччині

Вважається, що для вироблення колективного імунітету щеплення від коронавірусу мають зробити від 60 до 70 відсотків населення країни. У випадку Німеччини з її 82 мільйонами жителів це означає, що вакцинуватися мають хоча б 50 мільйонів осіб.

Перед початком кампанії з вакцинації тут обговорювалися два фактично протилежних за суттю питання. Перше - чи знайдеться в Німеччині достатня кількість згодних зробити щеплення? Другий - чи вистачить вакцини для всіх бажаючих зробити це якомога швидше? З початку вакцинації пройшов тиждень, і перше питання поки що зникло з порядку денного. А ось друге встало на повний зріст.

Читайте також: Фальстарт вакцинації проти коронавірусу - які проблеми виникли у західній Європі

Щеплення в будинках для людей похилого віку вимагають більше часу

Перші уколи в Німеччині зробили ще 27 грудня - з випередженням графіка. З цієї нагоди міністр охорони здоров'я Йенс Шпан (Jens Spahn) виступив на імпровізованій пресконференції в останній робочий день 2020 року. Він сказав, що старт кампанії відбувся хоч і з пробуксовкою, але в цілому вдало. Зараз з такою оцінкою багато хто не згоден і підхід уряду різко критикують. При цьому критики посилаються на досвід Ізраїлю, США і Великобританії, де вакцинація населення йде помітно швидше, ніж у ФРН.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Досі в Німеччині, на відміну від Великобританії, роблять щеплення тільки дозволеним у Євросоюзі препаратом BNT162b2, розробленим німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Згідно з квотами ЄС, ФРН вже отримала 1,3 мільйона доз. Але щеплення поки що отримали лише 264 952 осіб. Такі дані були опубліковані в понеділок, 4 січня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), який досліджує для німецького уряду хід пандемії COVID-19 у країні. Чому ж так мало?

Одна з причин - ухвалена в Німеччині черговість вакцинації. В першу, найбільш пріоритетну групу включені ті, кому в разі зараження коронавірусом найбільше загрожує особливо тяжкий перебіг хвороби включно зі смертельними наслідками. Це - всі жителі Німеччини старше 80 років, а також особи з небезпечними хронічними захворюваннями. До цієї ж групи віднесені й мешканці будинків для літніх людей, інваліди, пацієнти з деменцією, а також санітари, які доглядають за такими людьми.

Читайте також: США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

Щеплення почали робити саме з будинків для людей похилого віку. Вакцинацію проводять виїзні мобільні бригади, і займає вона набагато більше часу, ніж в спеціальних стаціонарних центрах. Медикам тут доводиться обходити одну кімнату за іншою і, перш ніж зробити укол, інформувати її мешканця про вакцину та відповідати на його запитання. Часом гальмує процес і відсутність у недієздатного мешканця будинку для літніх осіб письмової згоди її опікуна. Але це не єдина причина пробуксовки німецької кампанії з вакцинації.

Автобус виїзної бригади з вакцинації від коронавірусу

Автобус виїзної бригади з вакцинації від коронавірусу

Вакцин на вистачає навіть на найбільш пріоритетну групу

У Німеччині вже створені 440 стаціонарних центрів вакцинації. Укомплектовано їхній персонал. Але працюють лише одиниці. У Берліні - тільки один з шести, й він упродовж декількох днів був закритий. Причина - нестача вакцин. Берлінський центр у Трептові, наприклад, може обслуговувати до 3500 осіб з першої пріоритетної групи за добу, а обслуговує з цієї причини тільки 600.

Наступна порція вакцин від BioNTech і Pfizer повинна надійти до Німеччини 8 січня. Всього до кінця місяця - ще 2,68 мільйона доз до вже отриманих 1,3 мільйона. Разом - приблизно чотири мільйони. Але лише до найбільш пріоритетної групи німецького населення належить понад 8,6 мільйона осіб. Голова Німецького фонду захисту інтересів пацієнтів (Deutsch Stiftung Patientenschutz) Ойген Бріш (Eugen Brysch) вважає, що міністр охорони здоров'я припустився величезної помилки, коли включив в першу пріоритетну групу на рівних правах так багато людей. Треба було, мовляв, виділити найбільш пріоритетних навіть серед цієї групи.

У німецькій пресі тим часом дедалі частіше закиди на адресу уряду Німеччини. Він, кажуть у ЗМІ, пожертвував національними інтересами, життями німців в ім'я європейської солідарності, поклавшись у питанні щодо вакцини від коронавірусу на загальноєвропейське рішення. Й справді, ще влітку минулого року чотири країни ЄС - Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди, - що сформували спочатку своєрідний "альянс вакцинації", передоручили ведення переговорів з потенційними виробниками вакцин Єврокомісії.

Берлінський центр з вакцинації від коронавірусу у Трептові

Берлінський центр з вакцинації від коронавірусу у Трептові

Уряд: Європейський підхід відповідає інтересам Німеччини

На урядовій пресконференції в понеділок, 4 січня, офіційний представник канцлерки ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) не став спростовувати повідомлення газети Bild про те, що саме Анґела Меркель (Angela Merkel) була головним ініціатором відмови від національного чи групового підходу на користь загальноєвропейського. І такий курс, заявив Зайберт, уряд Німеччини, як і раніше вважає правильним. "Європейський підхід відповідає інтересам Німеччини", - констатував він.

По-перше, тому що на переговорах з фармацевтичними фірмами Єврокомісія має куди більшу вагу, ніж групи або окремі країни, навіть такі багаті, як Німеччина. Наодинці Берлін точно не зміг би домогтися тих знижок, які виторгувала Єврокомісія. Конкретний приклад - США, які домовлялися з BioNTech і Pfizer окремо, згідно з повідомленнями преси, платять за перші сто мільйонів доз їхньої вакцини по 19,5 долара (в перерахунку - 16 євро) за дозу. А країни Євросоюзу - по 12 євро.

Друга, ще більш важлива для Німеччини причина - існування самого Європейського Союзу, від якого у значній мірі залежить добробут самої Німеччини. Якби великі країни ЄС не проявили солідарність з малими, залишивши їх наодинці з пандемією, невідомо, як би вони повелися в майбутньому, під час обговорення питань глобального характеру, не пов'язаних з коронавірусом. Перегони 27 країн у спробі отримати вакцину, вважає Шпан, поставили б Євросоюз на межу розпаду.

Вушко голки - виробництво вакцини, а не замовлення

Що ж стосується конкретних цифр, то замовлених Єврокомісією доз, зазначили на урядовій пресконференції, більш ніж достатньо. Загалом для 450 мільйонів жителів ЄС заброньовано близько двох мільярдів доз, зокрема 300 мільйонів у BioNTech і Pfizer. Проблема в тому, що дозвіл на використання в Євросоюзі досі має лише препарат цих фірм-партнерів.

Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Вакцина від коронавірусу компаній BioNTech та Pfizer

Найближчими днями очікується допуск на європейський ринок вакцини американської компанії Moderna, у якої ЄС закупив 160 мільйонів доз. Але найбільше надій у Євросоюзі покладають на так звану оксфордську вакцину - препарат британської фірми AstraZeneca. У неї ще в серпні Брюссель замовив 400 мільйонів доз. Європейський допуск цього препарату, однак, поки що затримується.

Тим часом саме цей препарат може різко прискорити вакцинацію, оскільки не вимагає при зберіганні й транспортуванні екстремально низьких температур, а значить може застосовуватися в звичайних лікарських кабінетах. До того ж ціна на цей препарат найнижча - 1,78 євро за дозу, що також вплинуло на вибір вакцини, перед яким стояла Єврокомісія.

Але тоді - влітку минулого року - ніхто не міг знати, яка з вакцин першою отримає європейський дозвіл і що серед піонерів бракуватиме препаратів таких найбільших в світі фармацевтичних фірм, як французька Sanofi, GlaxoSmithKline з Великобританії, американських Merck & Co та Johnson & Johnson або німецької фірми CureVac, з якими Єврокомісія з метою мінімізації ризиків також підписала контракти на закупівлю сотень мільйонів доз.

Тому і критику на адресу закупівельної політики ЄС глава інституту вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дростен (Christian Drosten) вважає несправедливою. "Вакцини доводилося замовляти за кілька місяців, не знаючи в той момент, чи буде та чи інша взагалі діяти, - зазначив Дростен. - Зараз постфактум оцінити той підхід практично неможливо".

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


Також за темою

England | Coronavirus | Impstoff AstraZeneca

Великобританія першою в світі починає використання вакцини AstraZeneca 04.01.2021

Великобританія є першою країною, яка почала масову вакцинацію населення вакциною, розробленою Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

Spanien | Coronavirus | Impfstart

Іспанія створить реєстр осіб, що відмовляться від вакцинації 29.12.2020

Іспанський уряд планує створити реєстр з іменам осіб, які відмовляться робити щеплення від коронавірусу. Його за потреби передаватимуть державним органам інших країн ЄС.

Impfstart in Europa - Polen

COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація 27.12.2020

Більшість країн Європейського Союзу офіційно розпочали цієї неділі масову вакцинацію від коронавірусу. Першими вакцину почали отримувати переважно люди похилого віку та медики.

Реклама

Докладно

Фотографія полярного сяйва на півдні Тасманії у Австралії

Найкращі фотографії полярного сяйва

У підбірці DW - найкрасивіші знімки північного та південного сяйва за версією блогу Capture the Atlas.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  