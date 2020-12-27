 Великобританія першою в світі починає використання вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Великобританія першою в світі починає використання вакцини AstraZeneca

Великобританія є першою країною, яка почала масову вакцинацію населення вакциною, розробленою Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

Великобританія першою у світі починає використання вакцини AstraZeneca

Великобританія першою у світі починає використання вакцини AstraZeneca

Влада Великобританії в понеділок, 4 січня, стала першою країною в світі, яка почала кампанію з масової вакцинації населення вакциною, розробленою Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, повідомляє агентство Reuters.

Це вже другий препарат, дозволений до використання у країні. Раніше, наприкінці 2020 року, дозвіл на вихід на британський ринок отримала вакцина від BioNTech/Pfizer.

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У понеділок вакцинація розпочинається у шести лікарнях в Англії, після чого, найближчими днями, програма буде поширена на території всього королівства. На сьогоднішній день в Британію доставлено вже близько 530 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Уряд сподівається, що протягом декількох місяців в країну будуть доставлені десятки мільйонів доз.

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"Це поворотний момент у нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що це дасть всім нову надію на те, що кінець пандемії вже близький", - заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок.

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Як повідомляється, британський уряд законтрактував 100 мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування і використання, ніж препарат від BioNTech/Pfizer, який необхідно зберігати при наднизьких температурах.

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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