Великобританія першою в світі починає використання вакцини AstraZeneca

Влада Великобританії в понеділок, 4 січня, стала першою країною в світі, яка почала кампанію з масової вакцинації населення вакциною, розробленою Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, повідомляє агентство Reuters.

Це вже другий препарат, дозволений до використання у країні. Раніше, наприкінці 2020 року, дозвіл на вихід на британський ринок отримала вакцина від BioNTech/Pfizer.

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У понеділок вакцинація розпочинається у шести лікарнях в Англії, після чого, найближчими днями, програма буде поширена на території всього королівства. На сьогоднішній день в Британію доставлено вже близько 530 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Уряд сподівається, що протягом декількох місяців в країну будуть доставлені десятки мільйонів доз.

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"Це поворотний момент у нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що це дасть всім нову надію на те, що кінець пандемії вже близький", - заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок.

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Як повідомляється, британський уряд законтрактував 100 мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування і використання, ніж препарат від BioNTech/Pfizer, який необхідно зберігати при наднизьких температурах.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)