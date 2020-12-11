 У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу

У землі Саксонія-Ангальт зробили щеплення від коронавірусу мешканцям та персоналу будинку для літніх людей. Першою отримала вакцину 101-річна Едіт Квойцалла. Офіційно початок вакцинації у ФРН планували на 27 грудня.

Першою з вакцинованих у Німеччині була 101-річна Едіт Квойцалла

Першою з вакцинованих у Німеччині була 101-річна Едіт Квойцалла

У Німеччині вже застосували затверджену нещодавно в ЄС вакцину BioNTech/Pfizer від коронавірусу. У суботу, 26 грудня, щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт.

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Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla). Загалом цього дня щепилися від коронавірусу близько 40 мешканців закладу, а також 10 доглядальників.  

Офіційно початок кампанії з вакцинації населення Німеччини від коронавірусу був запланований на 27 грудня. Утім, керівник цього розташованого на сході Німеччини будинку для престарілих Тобіас Крюґер (Tobias Krüger) вирішив не гаяти часу. "Кожний день очікування - це вже забагато", - пояснив причини такого поспіху пан Крюґер журналістам, цитує агенція новин dpa.

У будинку в Гальберштадті вирішили вакцинуватися дві третини з 59-ти мешканців та четвертина з 40-ка співробітників. Крюґер - серед тих, хто зробив вибір на користь щеплення. Однак він зазначив, що розуміє і сумніви співробітників, пов'язані з вакцинацією.

Приблизно за три тижні - 15 січня - мешканцям та персоналу цього будинку мають ввести другу дозу вакцини.    

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У рамках кампанії з вакцинації першими в Німеччині щеплення мають зробити особам віком старше 80 років, а також медперсоналу і працівникам сфери догляду.

Цього ж дня перші щеплення вакциною BioNTech/Pfizer зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС старт вакцинації заплановано на 27 грудня.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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