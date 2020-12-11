У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу

У Німеччині вже застосували затверджену нещодавно в ЄС вакцину BioNTech/Pfizer від коронавірусу. У суботу, 26 грудня, щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт.

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Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla). Загалом цього дня щепилися від коронавірусу близько 40 мешканців закладу, а також 10 доглядальників.

Офіційно початок кампанії з вакцинації населення Німеччини від коронавірусу був запланований на 27 грудня. Утім, керівник цього розташованого на сході Німеччини будинку для престарілих Тобіас Крюґер (Tobias Krüger) вирішив не гаяти часу. "Кожний день очікування - це вже забагато", - пояснив причини такого поспіху пан Крюґер журналістам, цитує агенція новин dpa.

У будинку в Гальберштадті вирішили вакцинуватися дві третини з 59-ти мешканців та четвертина з 40-ка співробітників. Крюґер - серед тих, хто зробив вибір на користь щеплення. Однак він зазначив, що розуміє і сумніви співробітників, пов'язані з вакцинацією.

Приблизно за три тижні - 15 січня - мешканцям та персоналу цього будинку мають ввести другу дозу вакцини.

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У рамках кампанії з вакцинації першими в Німеччині щеплення мають зробити особам віком старше 80 років, а також медперсоналу і працівникам сфери догляду.

Цього ж дня перші щеплення вакциною BioNTech/Pfizer зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС старт вакцинації заплановано на 27 грудня.

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