 У ЄС дозволили використання вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

У ЄС дозволили використання вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Єврокомісія дозволила використовувати у ЄС вакцину від коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. Вакцинація у ЄС розпочнеться у найближчий час.

У Євросоюзі дозволили робити щеплення вакциною BioNTech/Pfizer

У Євросоюзі дозволили робити щеплення вакциною BioNTech/Pfizer

Європейська Комісія дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Про це ввечері у понеділок, 21 грудня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Раніше у понеділок схвалило допуск до застосування цієї вакцини в країнах ЄС Європейське агентство лікарських засобів (EMA). "Я із задоволенням оголошую, що науковий комітет EMA провів засідання сьогодні і рекомендував умовну реєстрацію в ЄС вакцини, розробленої Pfizer та BioNTech", - повідомила виконавча директорка європейського регулятора Емер Кук, яку цитує агенція AFP.

За її словами, вакцина рекомендована усім особам від 16 років. Кук також зазначила, що немає підстав вважати, що дана вакцина не буде ефективною проти нового штаму COVID-19, який був виявлений у  Великобританії. "На даний момент немає доказів припускати, що ця вакцина не спрацює проти нового штаму", - сказала вона.

Влада Німеччини планує розпочати вакцинацію 27 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Першими вакцину отримають особи в будинках для людей похилого віку.  

У BioNTech наголосили, що готові до постачання вакцини. "Перебуваючи в самому центрі ЄС, ми раді бути на крок ближче до того, щоб потенційно поставити першу вакцину в Європі для боротьби з цією руйнівною пандемією", - наголосив виконавчий директор та співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін. Раніше застосування вакцини Pfizer/BioNTech було дозволено в США, Великобританії, Канаді, Швейцарії та інших країнах.

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