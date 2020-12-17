 Швейцарія схвалила застосування вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

Швейцарія схвалила застосування вакцини BioNTech/Pfizer

Після ретельного обстеження експертами у Швейцарії схвалили застосування вакцини від коронавірусу від компаній BioNTech та Pfizer. Дата початку щеплення у країні поки не повідомляється.

Вікцину від BioNTech/Pfizer дозволили використовувати у Швейцарії

Вікцину від BioNTech/Pfizer дозволили використовувати у Швейцарії

Швейцарія схвалила застосування у країні вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. У суботу, 19 грудня, агентство охорони здоров'я країни (Swissmedic) повідомило, що вакцина була схвалена після ретельного обстеження експертними групами. У відомстві не повідомляють, коли почнуться щеплення від COVID-19 у Швейцарії.

"Завдяки безперервному процесу і нашій гнучкій команді ми змогли швидко ухвалити рішення і повністю задовольнити три найбільш важливі вимоги: безпека, ефективність і якість'', - сказав директор швейцарського агентства охорони здоров'я Раймунд Брухін. Він додав, що "безпека пацієнтів є необхідною умовою, особливо щодо схвалення вакцин''.

Для оптимального захисту Swissmedic рекомендує робити дві внутрішньом’язові ін'єкції вакцини з інтервалом не менше 21 дня. Згідно з даними дослідження, оціненими Swissmedic, рівень захисту, який забезпечується через сім днів після другої ін'єкції, становить понад 90 відсотків у дорослих.

Вакцина від BioNTech та Pfizer належить до групи вакцин, які досі не мали широкого клінічного застосування. Вона містить вірусну молекулу - матричну РНК (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Таким чином, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.

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