Швейцарія схвалила застосування вакцини BioNTech/Pfizer

Швейцарія схвалила застосування у країні вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. У суботу, 19 грудня, агентство охорони здоров'я країни (Swissmedic) повідомило, що вакцина була схвалена після ретельного обстеження експертними групами. У відомстві не повідомляють, коли почнуться щеплення від COVID-19 у Швейцарії.

"Завдяки безперервному процесу і нашій гнучкій команді ми змогли швидко ухвалити рішення і повністю задовольнити три найбільш важливі вимоги: безпека, ефективність і якість'', - сказав директор швейцарського агентства охорони здоров'я Раймунд Брухін. Він додав, що "безпека пацієнтів є необхідною умовою, особливо щодо схвалення вакцин''.

Для оптимального захисту Swissmedic рекомендує робити дві внутрішньом’язові ін'єкції вакцини з інтервалом не менше 21 дня. Згідно з даними дослідження, оціненими Swissmedic, рівень захисту, який забезпечується через сім днів після другої ін'єкції, становить понад 90 відсотків у дорослих.

Вакцина від BioNTech та Pfizer належить до групи вакцин, які досі не мали широкого клінічного застосування. Вона містить вірусну молекулу - матричну РНК (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Таким чином, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.