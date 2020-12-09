Чи стане дозвіл на вакцину від коронавірусу в Євросоюзі подарунком на Різдво?

У Європейському агентстві з лікарських засобів (ЄАЛЗ) в Амстердамі підтвердили, що вже 21 грудня можуть ухвалити рішення про допуск до застосування в Євросоюзі вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями BioNTech/Pfizer. Спочатку передбачалося, що відповідних дозволів варто чекати до 29 грудня цього року.

Однак відтоді як на початку грудня ця вакцина, котра поки що вважається найефективнішою у світі, отримала в Великобританії за прискореною процедурою необхідну ліцензію на застосування, було зрозуміло, що політичний тиск на ЄАЛЗ тільки зростатиме. Мета такого тиску - прискорити дозвільні процедури агентства задля якнайшвидшого проведення у Євросоюзі масових щеплень цією вакциною.

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Берлін наполягає

Особливо до справи політичного тиску на цей дозвільний орган ЄС доклав руку Берлін, про що свідчать і останні заяви міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn). "Це - добра новина для всього Європейського Союзу", - сказав він. За словами німецького урядовця, мета такого кроку - "ще до Різдва" домогтися видачі дозволу на застосування вакцини "та ще до Нового року розпочати вакцинацію в Німеччині".

Впродовж останніх днів представникам органів влади в ЄС ставало дедалі складніше відповідати на незручні запитання журналістів та громадян про те, чому в Європі процес допуску вакцини проти коронавірусу триває так довго. Наприклад, минулого тижня відповідний дозвіл було видано у США, де вже на початку цього тижня розпочалася кампанія з вакцинації - спершу, правда, серед медичного персоналу в Лонг-Айленді - про що активно повідомляли ЗМІ. Така ж ситуація щодо щеплень і в Канаді, де вже теж вакцинують.

Впродовж кількох днів Єнс Шпан посилював політичний тиск на ЄАЛЗ з метою домогтися пришвидшеного дозволу на застосування вакцини та початку вакцинації. "Ми все робимо для того, щоби ще в грудні цього року можна було розпочати вакцинацію", - запевняв днями німецький урядовець. "Якщо розпочати кампанію вакцинації проти коронавірусу бодай на день раніше, це зменшить страждання людей та захистить особливо вразливі групи населення", - наголошував Шпан. Таким чином німецький урядовець "підганяє" ЄАЛЗ.

Така тактика політиків, котрі у питанні вакцинації втручаються у процедуру допуску медпрепаратів, просто шокувала декого з експертів у Брюсселі. "Політики мусять бути дуже обережними у тому, що вони публічно заявляють і які очікування вони пов'язують з вакцинами. Перш за все, ми маємо підтримувати довіру громадськості до вакцин, захищати здоров'я та безпеку населення", - говорить Янніс Натціс з Європейського альянсу громадської охорони здоров'я - організації, що входить до наглядової ради ЄАЛЗ.

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Втрата якості заради темпу?

"Процес ретельного вивчення ЄАЛЗ має свої переваги", - запевняє євродепутат Петер Лізе (Peter Liese), який спеціалізується на фармацевтичних питаннях. Він вказує на численних супротивників вакцинації та їхню полеміку, яку він спостерігає в соціальних мережах. "Серед населення існує великий скептицизм щодо того, чи можна взагалі так швидко вивести вакцину на ринок", - визнає експерт. Лізе вважає, що до цих скептиків слід ставитися серйозно, а їхні аргументи потрібно спростовувати якнайретельнішою перевіркою ефективності вакцини та можливих побічних дій.

Лізе також пояснив, чому в ЄС процес схвалення медпрепаратів триває довше, ніж деінде. "ЄАЛЗ бере до розгляду більше даних і намагається глибше копнути", особливо щодо перевірки ефективності, можливих побічних ефектів і кількості тестів, каже політик. А тепер співробітники ЄАЛЗ взагалі перейшли на позмінний графік роботи, працюючи цілодобово над процесом затвердження вакцини проти COVID-19, сказав він, додавши, що роботи на інших напрямках натепер призупинено.

Коли ЄАЛЗ переїхало з Лондона в Амстердам, деякі перевірені фахівці залишилися у Великобританії, зазначив Лізе. Утім, він визнає, що тут виходом може виявитися залучення національних експертів, які місяцями готувалися до їхньої участі у процесі схвалення вакцини. Він виступає за те, щоб продовжити нинішній курс, а не сліпо переймати приклад Великобританії та США щодо прискорених дозвільних процедур. Істотною вадою за такого прискореного підходу є те, що відповідальність за можливі ризики для здоров'я від вакцини перекладуть з виробника - у даному разі компаній BioNTech і Pfizer - на країни-члени ЄС.

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До речі, ще наприкінці листопада міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан також висловився на підтримку перевіреної дозвільної процедури в ЄС, підкресливши, що ретельне тестування конче необхідне для впевненості у новій вакцині. Але, схоже, він передумав. "Я розумію тиск, розумію, що ситуація надзвичайна, - каже Янніс Натціс, - але ми маємо діяти ретельно - таке не можна просто протиснути".

А ще він застерігає від надмірних очікувань: "Вакцини не стануть тим диво-засобом, якого очікують політики". Це також підтверджує і Петер Лізе. "Тут справді йдеться лише про кілька тижнів, навесні ми б все одно далеко не просунулися в ситуації щодо пандемії", - додав він. На його переконання, якнайшвидший початок вакцинації не матиме жодного впливу на суспільне життя у січні наступного року.

Нікого не обділять

Петер Лізе розкритикував повідомлення деяких німецьких ЗМІ, зокрема таблоїд Bild, де повідомляли, що у той час, як мільйони людей в інших країнах отримають німецьку вакцину, громадянам ФРН доведеться почекати. На думку політика, такі повідомлення - просто несерйозні. "Вакцину виробили пропорційно, тож її вже розподілили й для Німеччини, а почасти вже заморозили, тобто її можуть поставити у найкоротші терміни", - каже політик.

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Щодо тривалості дозвільної процедури, тут ідеться всього лише про додаткові 2-3 тижні, наголосив Лізе. Європарламентарій також зазначив, що це не призведе до ситуації, за якої у Німеччині менше вакцинуватимуть, ніж деінде. Схожу думку висловив й експерт у галузі охорони здоров'я Натціс. Він стверджує: "Я не вірю, що пацієнти у ЄС перебуватимуть у невигіднішому стані в порівнянні з пацієнтами у Великобританії або США. Всі країни вже подали заявку на певну кількість вакцини BioNTech/Pfizer та інших вакцин після перших новин про успіхи з розробкою улітку. Для Європи Єврокомісія замовляла вакцини централізовано і закупила 400 мільйонів доз, що достатньо для 200 мільйонів громадян, адже кожен з них потребує вакцинації двічі".

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