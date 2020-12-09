 Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.12.2020

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Європа

Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день

Вхід суворо за запрошенням та рівно 70 хвилин на відвідувача - у столиці Німеччини вже незабаром буде готова інфраструктура для масових щеплень від коронавірусу.

У цьому льодовому палаці буде один із центрів масової вакцинації від коронавірусу в Берліні

У цьому льодовому палаці буде один із центрів масової вакцинації від коронавірусу в Берліні

У призначений день і годину відлік йтиме на хвилини. Вхід до кабінки, зняття верхнього одягу, посадка на стілець - чотири хвилини. Дезінфекція і сам укол - дві хвилини. Іще чотири хвилини на те, аби встати, одягнутися та вийти з кабінки. Після цього - 30 хвилин у залі очікування під наглядом лікарів. Загалом, із урахуванням попередньої бесіди з медперсоналом, оформлення усіх необхідних формальностей і 15-хвилинного запасу часу на очікування своєї черги, щеплення від коронавірусу займе у жителів Берліна не більше 70 хвилин.

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А рівно через 21 день - повторний візит, за другою дозою вакцини.

Шість центрів вакцинації у німецькій столиці

За такою формулою планує роботу шести центрів масової вакцинації в столиці Німеччини Альбрехт Бремме (Albrecht Broemme), колишній очільник міської пожежної охорони і головний фахівець із комплексних проєктів у сфері цивільного захисту в місті. Навесні він керував екстреним будівництвом тимчасового шпиталю для хворих на COVID-19 на території міського виставкового комплексу, а тепер координує екстрене спорудження центрів вакцинації.

Ділек Калайчі та Альбрехт Бремме

Ділек Калайчі та Альбрехт Бремме

За його словами, ідею створення одного центрального пункту вакцинації на все місто відкинули одразу - потрібно було б надто велике приміщення з одного боку, а з іншого - надто складно було би координувати людські потоки, медперсонал та доставку 20 тисяч доз вакцини на день. Як наслідок Бремме запропонував відкрити шість центрів вакцинації, розміщених відносно близько від міського залізничного кільця. У кожному з центрів планується робити близько 3000-4000 щеплень на день.

450 тисяч щеплень у Берліні на першому етапі

Шість точок на карті Берліна - це льодовий палац неподалік від штабквартири Федеральної розвідувальної служби BND, два колишні аеропорти, виставковий павільйон, критий концертний зал та велодром. Усі будівельні роботи та підготовка персоналу мають бути завершені до 15 грудня. Таким чином, влада Берліна грає на випередження - інфраструктура для масової вакцинації міста з населенням у чотири мільйони людей буде готова ще до того, як вакцина від коронавірусу буде офіційно допущена до використання. Загалом у Німеччині до середини грудня буде створено близько 400 подібних центрів.

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На першому етапі вакцину отримають 450 тисяч жителів Берліна, причому запрошувати їх усіх будуть індивідуально - поштою. Ці письмові запрошення уже надруковані та готові до відправки, каже міністерка з питань охорони здоров'я Берліна Ділек Калайчі (Dilek Kalayci). Але все впирається у питання, кого і в якій послідовності запрошувати, і тут земельна і водночас міська влада залежить від федеральної - рішення про пріоритетність конкретних груп населення має ухвалити міністерство охорони здоров'я Німеччини. Розсилка запрошень розпочнеться після цього.

Крім шести стаціонарних центрів вакцинації, у місті будуть задіяні мобільні групи, які робитимуть щеплення тим, хто не зможе приїхати у центри масової вакцинації - у будинках для літніх людей, а також пацієнтам і персоналу в медичних закладах.

Вакцину від коронавірусу зберігатимуть на секретному складі

За даними газети Tagesspiegel, вакцина виробництва компаній BioNTech та Pfizer зберігатиметься на секретному складі в Берліні за температури мінус 70 градусів за Цельсієм. Звідти ампули будуть розвозитися по центрах вакцинації та розморожуватися на місці.

Загалом на створення центрів вакцинації з міського бюджету витрачено близько 200 мільйонів євро. За попередніми даними, центри працюватимуть щонайменше до квітня, з 9 до 17.30, причому щеплення буде безкоштовним.

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Лікарі, які робитимуть щеплення у центрах і заради цього відмовляться від своєї приватної практики, отримуватимуть 120 євро на годину. Загалом для роботи в шести центрах масової вакцинації знадобиться близько однієї тисячі людей, приблизно сто з них - лікарі. Іще тридцять - для вакцинації вдома. Оскільки рук не вистачає, в місці уже лунають заклики не лише до медпрацівників, але навіть до стюардес, які втратили роботу через пандемію, допомогти в роботі центрів вакцинації.

"Новина про появу вакцини - наше єдине світло у віконці під час цієї жахливої пандемії, і ми чекаємо на неї з нетерпінням", - сказала міністерка охорони здоров'я Берліна Ділек Калайчі під час презентації одного з центрів вакцинації минулого тижня.

Тим часом поки ситуація як у самому Берліні, так і у всій Німеччині залишається напруженою - так званий "м'який локдаун" лише загальмував, але не переломив хід пандемії. У вівторок, 8 грудня, Національна академія наук Німеччини "Леопольдіна" закликала владу країни зробити карантинні заходи набагато жорсткішими.

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    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


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Докладно

У цьому льодовому палаці буде один із центрів масової вакцинації від коронавірусу в Берліні

Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день

У столиці Німеччини вже незабаром буде готова інфраструктура для масових щеплень від коронавірусу.  

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