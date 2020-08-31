Коментар: Коронавірус - остання битва Анґели Меркель

Яка промова! Мобілізуюча, заохочуюча, прохальна, вибаглива. Федеральна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у Бундестазі, вражаюче, як ніколи, закликала до суворішого курсу у боротьбі з коронавірусною пандемією. Не бракувало їй і сарказму: "Якщо перед Різдвом люди забагато контактуватимуть між собою,і це стане останнім Різдвом із їхніми бабусями та дідусями, то ми точно недопрацювали. Цього ми не можемо допустити".

Останнім Різдвом з дідусями та бабусями це може стати тому, що діти та онуки окрім подарунків та любові можуть занести стареньким і вірус. Меркель назвала й офіційні дані смертей у ФРН, пов'язаних з коронавірусом: 590 впродовж 24 годин - це сумний рекорд. Вона також рішуче підтримала вчених з інституту Leopoldina та інших, які закликають до суворішого локдауну у ФРН на період різдвяно-новорічних свят. Раніше закрити школи на канікули, мінімізувати або взагалі відмовитися від контактів поза родинним колом і проявляти вищу, ніж досі, дисциплінованість.

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Бюджетний "чорний нуль"

Треба сказати, що це безпрецедентна ситуація, адже згідно з державним устроєм Німеччини, за протиепідеміологічні заходи відповідають глави земельних урядів. Таким чином зазвичай ділова Меркель під час виступу в Бундестазі мобілізувала весь свій авторитет для боротьби проти пандемії і заради усіх тих, хто перебуває у групі ризику. Їй довго аплодували депутати її фракції християнських демократів. Можливо, хтось із них був вражений канцлеркою, яка у пленарному залі промовляла вже сотні разів. Та відтепер вона їй залишилось лише лічені рази з'явитися на трибуні.

Оглядач DW Крістоф Штрак

У повітрі вже витає атмосфера прощання. 16 разів Анґела Меркель у статусі канцлерки представляла, захищала, просувала і координувала ухвалення держбюджету. Цієї середи вона виголосила останню таку промову. Депутати від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" сильно цим перейнялися. Кожен з них по-своєму тішився тому, що наступного року Меркель вже не відповідатиме за держбюджет. Але крім них більше ніхто цьому не тішиться.

Уже багато років на бюджетних дебатах йшлося переважно про стратегію "чорного нуля". Різні за складом коаліції Меркель працювали над нею. І ось, з 2014 року східнонімецька вчена Меркель могла з гордістю заявити у дусі західнонімецької швабської домогосподарки: бюджет не передбачає нових боргів, борговий тягар зменшується, а бюджетні можливості зростають. Але усе це залишилось у минулому. За висловом керівника фракції ХДС Ральфа Брінкгауса (Ralf Brinkhaus), тепер ухвалюється "коронавірусний бюджет". Так, його фракція хотіла б, аби ситуація виглядала по-іншому, але вибору немає.

Та не лише бюджет виглядає не так, як хотілося б Меркель. Буксує й інша важлива тема - ситуація у Європі, де все хитається. За Німеччиною ще до кінця року залишається чергове головування у ЄС. Але що далі? У своїй промові вона дуже коротко торкнулась справ зовнішньої політики, зокрема і четвергового саміту ЄС з усіма викликами. "Багато що ще може змінитися", - каже вона.

Що буде з Brexit до кінця року - питання відкрите. Рівно як і те, як виглядатиме бюджет ЄС на наступні роки, який блокують Польща та Угорщина. Цей конфлікт загрожує стабільності ЄС. Зрештою, міжнародна політика зараз перегруповується: Китай сильнішає, Росія дедалі більше закріплюється у статусі опонента, США стають дещо непередбачуваним союзником, а Туреччина відчужується від партнерства з Європою. Німецьке головування у ЄС не в змозі це змінити.

Заслуговує на повагу

Цей день міг би стати для канцлерки дуже приємним: відомство канцлера могло б підготувати промову на тлі підготовки до обрання нового лідера, де б Меркель могла б похвалитися бюджетними досягненнями, збільшенням інвестиційної привабливості та успіхами чергового головування у ЄС. Та усе не так. Ми навіть не знаємо, хто незабаром очолить ХДС.

І все ж: 66-річна Меркель промовляла з емпатією, емоціями і також з пафосом - попри голосне викрикування з місця депутатки від АдН Беатрікс фон Шторх (Beatrix von Storch), яке раптом пролунало в тиші паузи. Усі могли побачити: Меркель бореться! Бореться проти пандемії та за життя тисяч людей похилого віку. Бореться за майбутнє цієї країни. Бореться, бо попри важкі переговори з керівниками земельних урядів, їй не байдужі прості люди, також усі ті, хто й надалі товпиться біля яток з глінтвейном. За цей фінальний виступ Меркель заслуговує на повагу.

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