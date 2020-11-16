 Ветування бюджету ЄС: Угорщина і Польща виступатимуть єдиним фронтом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

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Ветування бюджету ЄС: Угорщина і Польща виступатимуть єдиним фронтом

Польща і Угорщина домовилися дотримуватися спільної позиції у суперечці навколо ветування бюджетного пакету ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та його польський колега Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та його польський колега Матеуш Моравецький

У конфлікті навколо ветування бюджетного пакета ЄС, що передбачає кошти на відновлення держав-членів від коронавірусної кризи, Угорщина і Польща домовилися дотримуватися спільної позиції.

"Ані Польща, ані Угорщина не приймуть жодних пропозицій, які є неприйнятними для іншої країни", - йдеться у спільній заяві, підписаній у четвер, 26 листопада, у Будапешті прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та його польським колегою Матеушем Моравецьким, цитує агентство новин dpa.

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У заяві підкреслюється тверда позиція обох країн продовжувати блокувати важливі бюджетні рішення ЄС, якщо запровадження положення з вимогами щодо верховенства права, до якого прив'язується багатомільярдне фінансування з бюджету ЄС, не буде скасоване або хоча б відкладене. У спільній заяві Орбан і Моравецький пропонують переглянути цей механізм. Вони підкреслюють, що бюджетний пакет може бути швидко затверджений у випадку перегляду і затвердження принципу верховенства права у новій формі. 

Також у спільній заяві для преси обидва політики виступили з твердженням, що право вето вони використовують на законних підставах. "Вето є законним інструментом, який надають нам договори ЄС", - сказав Орбан.

"Це - основний сценарій для зміни неправильної динаміки, яка була нам нав'язана", - погодився Моравецький.

Вето Польщі і Угорщини

Нагадаємо, у липні 2020 року після кількох днів переговорів глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

У досягнутій угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим.

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16 листопада на зустрічі послів країн-членів ЄС через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом відновлення від коронакризи.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив 18 листопада із поясненням своєї позиції, Будапешт разом з Варшавою наклали вето, оскільки вважають положення щодо верховенства права "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

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"Сьогодні в Брюсселі країнами, які дотримуються принципів верховенства права, вважають лише тих, хто пускає до себе мігрантів, - заявив Орбан. - Щойно ці положення будуть ухвалені, більше не буде жодних перешкод для прив'язки права держав-членів на кошти із загальних фондів до підтримки міграції, і використання фінансової допомоги для шантажу країн, які виступають проти міграції".

Позицію Угорщини і Польщі підтримав прем'єр-міністр Словенії Янеш Янса. Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи, прем'єр Словенії у листі до голови Європейської Ради Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо верховенства права у питанні виділення коштів ЄС.

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